Армия и оружие
Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27РИА Новости 08:19
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
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Футбол
Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ее
Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:55
Политика
Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 20%
Явка на парламентских выборах в Молдавии к 13.00 по московскому времени составила 20,92%, сообщается на сайте Центризбиркома республики.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России
«Ростов» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в ответном матче и впервые с 2014-го пробился в полуфинал Кубка России по футболу.
Обновлено в 14:32
Политика
Самойлова отреагировала на скандал вокруг украинского отбора на Евровидение
Российская певица Юлия Самойлова в интервью телеканалу "360" прокомментировала скандал вокруг финалисток украинского национального отбора на Евровидение сестер Анны и Марии Опанасюк.
Обновлено в 14:53
Спорт
Третьяков выиграл общий зачёт Кубка мира по скелетону
Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2018/19.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн
Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
Обновлено в 14:21
Театры
Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового
Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:58
Общество
В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова
В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.
Обновлено в 07:38
Музыка
СМИ рассказали о правообладателе песни Maruv для «Евровидения»
Обновлено в 14:23
Гаджеты
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет
В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
Обновлено в 10:07
Политика
Президент Эстонии поддержала полный перевод образования на госязык
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный перевод образования в республике на эстонский язык, выступая в воскресенье с торжественной речью по случаю 101-летней годовщины провозглашения независимости республики в Таллине.
Обновлено в 13:41
Политика
Полиция Венесуэлы применила слезоточивый газ на границе с Колумбией
Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы вынуждены были применить слезоточивый газ в отношении участников протестных акций, которые в субботу, 23 февраля, собрались на границе с Колумбией.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 13:44
Политика
Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено в 09:54
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Сообщение о пожаре в музее Пушкина не подтвердилось
В результате сообщение о пожаре не подтвердилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Преступники пытались ограбить офис «Мегафона» в Москве
Двое неизвестных совершили попытку ограбления офиса продаж «Мегафон» на юго-западе российской столицы, но были задержаны после срабатывания сигнализации, сообщает 24 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи
Обновлено в 07:24
Политика
Журналистку RT ранили на протестах в Венесуэле
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Политика
Швеция отказалась от вступивших в ИГ граждан
Швеция не намерена принимать обратно граждан, воевавших в Сирии на стороне ИГ (группировка запрещена в РФ), однако лишать шведского гражданства этих людей не будет.
Обновлено в 15:01
Единоборства
Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Георгия Данелию ввели в искусственную кому
Врачи ввели 88-летнего режиссера Георгия Данелию в искусственную кому для стабилизации дыхания, сообщила РИА Новости его супруга Галина Юркова-Данелия.
Обновлено в 10:03
Политика
Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю
Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых
В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 11:38