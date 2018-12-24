Футбол
Российского футболиста удалили с поля в матче чемпионата Турции
Российского футболиста удалили с поля в матче чемпионата ТурцииГазета.Ru14:26
Чемпионат Турции, сегодня
Анталья Арена
Шико
Харун Алпсой
|19′
|32′
Мехмет Экиджи
|45′+2′
Роман Нойштедтер
Екта Куртулуш
|66′
|70′
Роберто Сольдадо
Ислам Слимани
|75′
Роман Нойштедтер
Екта Куртулуш
Жан-Армель Дроле
|82′
|88′
Яссин Бензия
Шенер Озбайраклы
|90′+2′
Ислам Слимани
Сулейман Дукара
Фехми Коч
|90′+3′
|90′+3′
Маурисио Исла
Диего Рейес
Антальяспор
Расстановка 4‑5‑1
25
Боффин
30
Сангаре
24
Дурсун
95
Озтюрк
26
Сиссоко
9
Дроле
7
Йылдырым
22
Алпсой
88
Озмерт
21
Озкан
96
Коч
35
Текин
23
Рейес
37
Шкртел
33
Нойштедтер
3
Калдырым
20
Айю
11
Экиджи
5
Топал
99
Элмаз
19
Озбайраклы
31
Слимани
Фенербахче
Расстановка 4‑5‑1
В матче 17-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на своем поле сыграл вничью с "Фенербахче" - 0:0, информирует "Советский спорт". Последние 15 минут гости провели в меньшинстве - за две желтых карточки был удален игрок сборной России Роман Нойштедтер.
Газета.Ru14:26
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