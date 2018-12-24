Футбол

Российского футболиста удалили с поля в матче чемпионата Турции
Газета.Ru
14:26

Антальяспор — Фенербахче
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Турции, сегодня
Анталья Арена
Шико
Харун Алпсой
19′
32′
Мехмет Экиджи
45′+2′
Роман Нойштедтер
Екта Куртулуш
66′
70′
Роберто Сольдадо
Ислам Слимани
75′
Роман Нойштедтер
Екта Куртулуш
Жан-Армель Дроле
82′
88′
Яссин Бензия
Шенер Озбайраклы
90′+2′
Ислам Слимани
Сулейман Дукара
Фехми Коч
90′+3′
90′+3′
Маурисио Исла
Диего Рейес
В матче 17-го тура чемпионата Турции "Антальяспор" на своем поле сыграл вничью с "Фенербахче" - 0:0, информирует "Советский спорт". Последние 15 минут гости провели в меньшинстве - за две желтых карточки был удален игрок сборной России Роман Нойштедтер.
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