Политика
Российского экологического оператора официально зарегистрировалиТелеканал 360° 03:41
Российский экологический оператор (РЭО) завершил процедуру учреждения и зарегистрировался в налоговом органе. Теперь компания займется формированием единой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
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Российского экологического оператора официально зарегистрировали в налоговом органе
Народные новости06:10
Буцаев рассказал об условиях финансирования экологических операторов в регионах
Парламентская газетавчера в 13:13
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
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Томские ученые нашли способ получения водородного топлива
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Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
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Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
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Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
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Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Михаил Боярский: Пусть все знают: в этом году «Зенит» – чемпион России
Пусть все знают: в этом году Зенит чемпион стопроцентно, сказал Боярский в эфире YouTube-канала LOOKYANOV.
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Астрономы предсказали очередную катастрофу на Земле
Жителей Земли предупредили об очередной катастрофе, которая может обрушиться в скором времени.
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Авто
Роскошные автомобили Aurus могут подешеветь
Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте Limousine L700 будет стоить как минимум в полтора раза дешевле своего основного конкурента Mercedes-Maybach S 650.
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Альпы могут потерять почти все ледники к 2100 году
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Экономика
Власти Подмосковья внесли в план 2019 года закупки на 280 млрд рублей
Власти Московской области внесли в план государственные закупки, связанные с развитием социальной сферы, на сумму 280 млрд рублей в 2019 году, что равно объему средств прошлого года.
Обновлено в 10:20
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Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
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Искусственные интеллекты вырастили на сюжетах каналов «Дождь» и «Россия-1»
Один из подопытных искусственных разумов шесть месяцев изучал лексику федерального телеканала «Россия-1», другой - телеканала «Дождь».
Обновлено в 10:14
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности
Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Футбол
Это`О потребовал от Гвардиолы извинений за слова о нём и Месси
Камерунец добавил, что время Месси пришло позднее. Это`О выступал за «сине-гранатовых» с 2004-го по 2009 год.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Игры
В PlayStation Network добавили возможность изменения никнейма
Sony ввела возможность изменения Онлайн ID в PlayStation Network.
Обновлено в 09:55
Политика
Псковский депутат разработал законопроект о неуважении власти к народу
Депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено в 05:44
Авто
Первый тизер нового Bentley Flying Spur
Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика
Путин назвал исказившего его слова переводчика бандитом
Президент России Владимир Путин поправил переводчика шведского языка, который немного исказил его слова на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Жена Хабенского ищет работу на время декрета
Хабенский был рад рождению второй девочки. Он даже привез для своей жены искусственную шубу из США в качестве подарка.
Обновлено в 09:18
Здоровье
Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи
Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 09:48
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Кино
Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму Павла Лунгина «Братство»
Ранее сенатор Игорь Морозов просил не выпускать фильм на экраны, отмечая, что картина искажает исторические события афганской военной кампании.
Обновлено 08 апреля в 11:12