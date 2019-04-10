Политика
Российского экологического оператора официально зарегистрировалиТелеканал 360° 03:41
В компании сообщили, что РЭО, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина, завершил процедуру регистрации и готов приступить к выполнению задач по координации работы с отходами в регионах России.
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Российского экологического оператора официально зарегистрировали в налоговом органе
Народные новости06:10
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Политика
В США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео сделал заявление на тему договора российской и американской сторон о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Обновлено в 12:40
Наука
Обнаружен ключевой ген в передаче смертельной африканской сонной болезни
Исследования профессора Калифорнийского университета могут привести к новым подходам к лечению африканской сонной болезни.
Обновлено в 08:13
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Футбол
Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей
В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
Обновлено в 12:39
Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Медведчука
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер встречался с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 11:35
Общество
В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбой
Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля.
Обновлено в 09:12
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Пока Хуайн Гуайдо безуспешно пытается мобилизовать сограждан на свержение законной власти, примерно тот же объем КПД в Совбезе ООН демонстрируют США.
Обновлено в 13:45
Политика
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Обновлено в 13:08
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Технологии
Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры
В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Общество
В отделениях Почты России могут открыться магазины Fix Price
Почта России и Fix Price планируют запуск тестовых точек розничной продажи товаров ритейлера в отделениях почтовой связи, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба регионального отделения «Почты России».
Обновлено в 09:59
Экономика
В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 09:08
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Происшествия
В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро
Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Авто
Удешевлённый KIA Forte за 750 тысяч рублей обновился
Компания KIA объявила старт продаж обновленного седана Forte 2019-го модельного года.
Обновлено в 03:21
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Космос
Илон Маск устроил интернет-перебранку с основателем Amazon
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «подражателем» главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.
Обновлено в 12:58