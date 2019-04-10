Политика

Российского экологического оператора официально зарегистрировалиТелеканал 360° 03:41

В компании сообщили, что РЭО, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина, завершил процедуру регистрации и готов приступить к выполнению задач по координации работы с отходами в регионах России.
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В России сформируют единую систему обращения с отходами

Парламентская газета12:20

Российского экологического оператора официально зарегистрировали в налоговом органе

Народные новости06:10

Зарегистрирован Российский экологический оператор

RT на русском06:34

Регулятор «мусорной» отрасли РЭО завершил госрегистрацию

РИА Новости05:39

Завершена регистрация Российского экологического оператора

Национальная служба новостей08:24

Российский экологический оператор завершил регистрацию юрлица и приступил к работе

ТАСС05:43

Российского экологического оператора официально зарегистрировали

Телеканал 360°03:41
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Политика

В США заявили о желании продлить договор СНВ-3

Госсекретарь США Майк Помпео сделал заявление на тему договора российской и американской сторон о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Обновлено в 12:40
Наука

Обнаружен ключевой ген в передаче смертельной африканской сонной болезни

Исследования профессора Калифорнийского университета могут привести к новым подходам к лечению африканской сонной болезни.
Обновлено в 08:13
Футбол

Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться

Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Футбол

Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей

В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
Обновлено в 12:39
Политика

Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу

Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Политика

Песков рассказал о встрече Путина и Медведчука

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер встречался с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 11:35
Общество

В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбой

Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля.
Обновлено в 09:12
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Пока Хуайн Гуайдо безуспешно пытается мобилизовать сограждан на свержение законной власти, примерно тот же объем КПД в Совбезе ООН демонстрируют США.
Обновлено в 13:45
Политика

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Обновлено в 13:08
Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Технологии

Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры

В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Общество

В отделениях Почты России могут открыться магазины Fix Price

Почта России и Fix Price планируют запуск тестовых точек розничной продажи товаров ритейлера в отделениях почтовой связи, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба регионального отделения «Почты России».
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Истребители итальянских ВВС перехватили немецкий лайнер

Обновлено в 12:55
Экономика

В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Гаджеты

Смартфон Oppo Reno получил камеру с 10-кратным оптическим зумом

Обновлено в 07:04
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Политика

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Обновлено в 09:08
Происшествия

Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро

Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Авто

Удешевлённый KIA Forte за 750 тысяч рублей обновился

Компания KIA объявила старт продаж обновленного седана Forte 2019-го модельного года.
Обновлено в 03:21
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Космос

Илон Маск устроил интернет-перебранку с основателем Amazon

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «подражателем» главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.
Обновлено в 12:58
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