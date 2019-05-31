Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон гратаРБК 08:02
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.
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с чего всё началось
"Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", - прокомментировал ситуацию премьер-министр самопровозглашеной республики Рамуш Харадинай в интервью Радио и телевидение Косово.Московский Комсомолец07:21
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Власти Косово объявили персоной нон грата россиянина, пострадавшего во время полицейского рейда
Комсомольская правда07:12
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Политика
Путин присвоил аэропортам имена великих россиян
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Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
В деле "Седьмой студии" появился седьмой подозреваемый.
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Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
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Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
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Политика
Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров ушел в отставку
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Общество
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Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Транспорт
Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро
Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара»
Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».
Обновлено в 04:01
Авто
Новый кроссовер GAC GS8 приедет в Россию в сентябре
Кроссовер GAC GS8 станет первой моделью изширокой линейки GAC Motor, которая появится на рынке РФ.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу
"Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".
Обновлено в 07:32
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали
Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Галкин отдохнул на природе с женой и детьми
Юморист предался "русской тоске" Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Аллы Пугачевой появилось видео с участием ее младших наследников Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийском Идлибе, свои международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане, а также итоги совещания о развитии сферы искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Кино
Тома Харди хотели пригласить на роль молодого Росомахи
Режиссёр Мэттью Вон сообщил, что хотел снять фильм, в котором бы представили молодую версию Росомахи.
Обновлено в 03:42
Политика
Песков сообщил условие для первой встречи Путина с Зеленским
По словам Пескова, Киев возобновил переговоры о невыполнении минских договоренностей после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.
Обновлено в 08:15
Здоровье
На Гавайях завелись черви, поедающие человеческий мозг
Обновлено в 08:17
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Экономика
НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского
Обновлено в 06:51
Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Покупку Турцией С-400 в Пентагоне назвали катастрофой для F-35
В Пентагоне убеждены, что в первую очередь покупка С-400 Анкарой ударит по программе создания самолета пятого поколения F-35, так как российская ЗРС создана специально для поражения таких самолетов.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем
Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.
Обновлено в 05:16
Экономика
Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес
Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00