Российского дипломата в Косово объявили персоной нон гратаРБК 08:02

с чего всё началось

Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.

Политика Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Политика Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров ушел в отставку Замгубернатора Руслан Гаттаров, который курировал экономический блок в правительстве региона, уходит в отставку.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Транспорт Москвичи получат уведомления об открытии Некрасовской ветки метро Пассажиров метро Москвы будут информировать об открытии пересадки на Некрасовскую линию с помощью уведомлений в мобильном приложении и информационных плакатов, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на брифинге по эффектам от Некрасовской линии.

Шоу-бизнес Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара» Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».

Авто Новый кроссовер GAC GS8 приедет в Россию в сентябре Кроссовер GAC GS8 станет первой моделью изширокой линейки GAC Motor, которая появится на рынке РФ.

Шоу-бизнес Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу "Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".

Политика Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

Происшествия Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.

Здоровье Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Шоу-бизнес Галкин отдохнул на природе с женой и детьми Юморист предался "русской тоске" Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Аллы Пугачевой появилось видео с участием ее младших наследников Лизы и Гарри.

Политика Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийском Идлибе, свои международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане, а также итоги совещания о развитии сферы искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кино Тома Харди хотели пригласить на роль молодого Росомахи Режиссёр Мэттью Вон сообщил, что хотел снять фильм, в котором бы представили молодую версию Росомахи.

Политика Песков сообщил условие для первой встречи Путина с Зеленским По словам Пескова, Киев возобновил переговоры о невыполнении минских договоренностей после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Общество В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.

Политика Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".

Армия и оружие Покупку Турцией С-400 в Пентагоне назвали катастрофой для F-35 В Пентагоне убеждены, что в первую очередь покупка С-400 Анкарой ударит по программе создания самолета пятого поколения F-35, так как российская ЗРС создана специально для поражения таких самолетов.

Происшествия В Астрахани должника по алиментам достали из могилы В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.

Хоккей Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.

Экономика Лисин анекдотом про кур описал, как государство регулирует бизнес Общаясь с журналистами, бизнесмен, чтобы проиллюстрировать тезис о рисках госрегулирования для бизнеса, вновь прибег к жанру анекдота.