Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировалиИзвестия 20:01
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA).
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Обновлено в 20:48
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено в 23:04
Общество
Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей
Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО прибыли в порт Одессы
Два корабля Военно-морских сил Канады и Испании прибыли в Одессу в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 06:23
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 22:34
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено в 21:18
Наука
Злоупотребление алкоголем и табаком связали с внешним локусом контроля подростков
Британские исследователи проанализировали данные о более 4,5 тысяче подростков и выяснили, что более внешний локус контроля в 16 лет связан с потреблением алкоголя и табака в 17 лет и 21 год.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя
Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.
Обновлено в 09:02
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Политика
Украина сделала бессрочными разрешения на пересечение линии соприкосновения
Украина изменила сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения в Донбассе были изменены.
Обновлено в 11:58
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Хоккей
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Оттавой»
Обновлено в 22:25
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 23:08
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика
Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России
Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
Обновлено в 17:05
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Британские депутаты вновь отвергли все альтернативы сделке по Brexit
Меньше всего голосов (191) получило предложение депутата от Шотландской национальной партии Джоанны Черри, которое предлагало отсрочку даты Brexit или проведение голосования по двум вариантам: выйти из ЕС без сделки или отозвать статью 50 Лиссабонского договора, то есть, по сути, отменить весь процесс Brexit.
Обновлено в 18:19
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено в 22:01
Происшествия
В Хабаровске 200 зданий остались без тепла из-за аварии
Без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе остались около 200 зданий в центре Хабаровска.
Обновлено в 23:06
Экономика
Траты россиян на АЗС за год выросли до 715–720 рублей за один раз
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).
Обновлено в 21:58
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09