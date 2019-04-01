Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировалиИзвестия 20:01
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
На Камчатке атомные субмарины сошлись в подводной дуэли
Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) "Александр Невский" и "Рязань" сразились в подводной дуэли, выполнив атаку и контратаку с применением оружия и гидроакустических средств.
Обновлено в 21:28
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»
В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено в 07:21
Политика
Британские депутаты снова не смогли найти альтернативу Brexit
Депутаты Палаты общин британского парламента снова не смогли выбрать альтернативный вариант Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, проходившего 1 апреля.
Обновлено в 19:16
Здоровье
Псковская область планирует обслужить 3 тыс. человек по «медицинскому туризму»
Порядка 3 тыс. человек, проживающих в соседних регионах и за пределами России, воспользуются в 2019 году медуслугами ведущих медучреждений Псковской области.
Обновлено в 03:05
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Происшествия
В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки
В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Здоровье
Фестиваль здорового образа жизни пройдет в Ульяновской области
С 7 по 27 апреля в Ульяновской области в рамках Фестиваля здорового образа жизни пройдут профилактические, физкультурные и образовательные мероприятий, направленные на здоровый образ жизни.
Обновлено в 09:52
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
«Воронеж» в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом
Россия построит в Крыму современную радиолокационную станцию.
Обновлено в 17:01
Футбол
На стадионе «Динамо» началась замена газона
На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено в 15:33
Общество
Лос-Анджелес и Сан-Франциско могут ввести плату за въезд в центр
Лос-Анджелес и Сан-Франциско уже проводят исследования на тему взимания платы за въезд в центр.
Обновлено в 20:59
Происшествия
В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Контрольная проверка войск стартовала в Центральном военном округе
Десять крупных учений с участием объединений и соединений Центрального военного округа (ЦВО) пройдет в рамках стартовавшей 1 апреля контрольной проверки войск округа.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери
Врио главы Забайкалья побывал дома у многодетной матери, из-за вопроса которой о тяжелой жизни он ранее практически расплакался во время прямой линии с местными жителями.
Обновлено в 08:54
Политика
Центризбирком Украины обработал более 95% протоколов
Обновлено в 15:38
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18
Космос
Обнаружен район выделения метана на Марсе
Обновлено в 17:58
Гаджеты
Опубликованы рендеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20e
В сети Интернет были опубликованы рендеры грядущего бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20e, анонс которого состоится 10 апреля 2019 года на презентации, посвященной новым продуктам южнокорейской марки Samsung.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства
Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Здоровье
Жириновский предложил запретить рекламу лекарств и программы про болезни
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым запретить рекламу лекарств и программ про болезни.
Обновлено в 11:06
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Происшествия
В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39