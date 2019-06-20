Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторановРоссийская газета 03:16
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам отраслевого совещания о развитии российского виноделия.
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с чего всё началось
Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что, даже если разместить российское вино на приоритетной позиции в карте, это никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.Коммерсантъвчера в 18:27
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
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На сегодняшний день магазины EZVIZ представлены только в Китае, и мы первыми открываем торговую точку на территории Европы.
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В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
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Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице
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Наука
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В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.
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Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Обновлено в 05:02
Футбол
ПСЖ запросил за Неймара €300 млн
За переход бразильского нападающего Неймара французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет получить 300 миллионов евро, передаёт издание Le Parisien.
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
Левандовски: «Немецкие игроки „Баварии“ с нетерпением ждут Сане»
Немецкие игроки "Баварии" с нетерпением ждут подписания Сане, но нужно подождать и посмотреть, что будет дальше.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье
Назван ранний признак смертельно опасной болезни
Ученые Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны выяснили, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за неблагоприятного семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции почти сразу после достижения совершеннолетия — за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Общество
Путин начал очередную «Прямую линию»
Напомним, ранее жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
В Минобороны Литвы опровергли сообщения о радиоактивном заражении реки
Двумя интернет-изданиями Литвы в среду вечером была размещена информация на литовском и английском языках о том, что во время проходящих в стране крупномасштабных учений Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники произошел инцидент с радиоактивным заражением реки Нерис.
Обновлено в 02:32
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Наука
Посмотрите на аэродинамичную вагонетку Eximus 4 — это самый энергоэффективный транспорт в мире!
При полной загрузке аппарата — с шестью пассажирами на борту — электрический эквивалент Eximus IV составил 0,34 л/100 км. Ранее швейцарская компания Piëch представила электромобиль Mark Zero, который оснащен тремя двигателями и способен проехать на полном заряде до 500 км, а зарядиться всего за 4 минуты 40 секунд.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Общество
Экстренное предупреждение по сильной жаре объявили на Кубани
На Кубань надвигается аномальная жара. В МЧС России по Краснодарскому краю жителей и гостей края 20 июня предупредили о сильной жаре.
Обновлено в 03:43
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Наука
Ученые впервые записали пение японского кита
Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые в истории записали пение самца японского кита — одного из самых редких на планете.
Обновлено в 02:44
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Футбол
«Локомотив» начал продажу абонементов на новый сезон
Московский «Локомотив» объявил о начале продажи абонементов на грядущий сезон-2019/20.
Обновлено в 03:43