Российское вино могут выделить в меню ресторановРоссийская газета 03:16

Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что, даже если разместить российское вино на приоритетной позиции в карте, это никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.

с чего всё началось

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам отраслевого совещания о развитии российского виноделия.

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