Экономика

Российское вино могут выделить в меню ресторановРоссийская газета 03:16

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам отраслевого совещания о развитии российского виноделия.
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с чего всё началось

Российскому вину сдают карту

Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что, даже если разместить российское вино на приоритетной позиции в карте, это никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.
Коммерсантъвчера в 18:27

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Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

News.ruвчера в 22:55

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Интерфакс01:44

Рестораторов могут обязать ставить российские вина на первое место в меню

Говорит Москва01:32

Правительство предложило обязать рестораторов выделять российское вино в меню

Snob.ruвчера в 22:58

«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС02:43

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомостивчера в 22:09

Российскому вину сдают карту

Коммерсантъвчера в 18:27
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Политика

Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на вопрос пожарного о низкой зарплате.
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Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Обновлено в 02:25
Кино

Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов

Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Технологии

EZVIZ открыла первый магазин в России

На сегодняшний день магазины EZVIZ представлены только в Китае, и мы первыми открываем торговую точку на территории Европы.
Обновлено вчера в 02:00
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество

Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице

Обновлено в 03:00
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Наука

В Гренландии за один день растаяло 2 млрд тонн льда

За один день в датской Гренландии растаяло 2 миллиарда тонн льда — то есть 2 км3 ушло под воду в самом начале теплого сезона на острове.
Обновлено 17 июня в 03:52
Общество

Водителей без ОСАГО могут лишить прав

В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.
Обновлено вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга

Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Политика

Патрушев назвал нелепым расследование ССГ по MH17

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Обновлено в 05:02
Футбол

ПСЖ запросил за Неймара €300 млн

За переход бразильского нападающего Неймара французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет получить 300 миллионов евро, передаёт издание Le Parisien.
Обновлено вчера в 16:21
Футбол

Левандовски: «Немецкие игроки „Баварии“ с нетерпением ждут Сане»

Немецкие игроки "Баварии" с нетерпением ждут подписания Сане, но нужно подождать и посмотреть, что будет дальше.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье

Назван ранний признак смертельно опасной болезни

Ученые Исследовательского института трансляционной геномики и Университета Аризоны выяснили, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за неблагоприятного семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции почти сразу после достижения совершеннолетия — за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Обновлено в 00:50
Общество

Путин начал очередную «Прямую линию»

Напомним, ранее жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 05:21
Транспорт

На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В Минобороны Литвы опровергли сообщения о радиоактивном заражении реки

Двумя интернет-изданиями Литвы в среду вечером была размещена информация на литовском и английском языках о том, что во время проходящих в стране крупномасштабных учений Gelezinis Vilkas 2019 с участием около 4 тыс. военнослужащих из 10 стран и более 1 тыс. единиц техники произошел инцидент с радиоактивным заражением реки Нерис.
Обновлено в 02:32
Футбол

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Наука

Посмотрите на аэродинамичную вагонетку Eximus 4 — это самый энергоэффективный транспорт в мире!

При полной загрузке аппарата — с шестью пассажирами на борту — электрический эквивалент Eximus IV составил 0,34 л/100 км. Ранее швейцарская компания Piëch представила электромобиль Mark Zero, который оснащен тремя двигателями и способен проехать на полном заряде до 500 км, а зарядиться всего за 4 минуты 40 секунд.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию

Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Общество

Экстренное предупреждение по сильной жаре объявили на Кубани

На Кубань надвигается аномальная жара. В МЧС России по Краснодарскому краю жителей и гостей края 20 июня предупредили о сильной жаре.
Обновлено в 03:43
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Наука

Ученые впервые записали пение японского кита

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые в истории записали пение самца японского кита — одного из самых редких на планете.
Обновлено в 02:44
Хоккей

Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков

Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие

Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушных границ

Обновлено в 03:47
Футбол

«Локомотив» начал продажу абонементов на новый сезон

Московский «Локомотив» объявил о начале продажи абонементов на грядущий сезон-2019/20.
Обновлено в 03:43
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