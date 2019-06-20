Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторановРоссийская газета 03:16
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам отраслевого совещания о развитии российского виноделия.
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с чего всё началось
Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что, даже если разместить российское вино на приоритетной позиции в карте, это никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.Коммерсантъвчера в 18:27
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Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми
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Обновлено в 06:37
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
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Телеканал РЕН ТВ устроит последний полный показ сериала HBO «Игра престолов», до этого сериал был доступен исключительно по платной подписке.
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Политика
Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
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Политика
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Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
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Политика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
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Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
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Авто
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Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
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Путин ответил уральцу, не надоело ли ему быть президентом
Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом России.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года колонии за взятки
В Петербурге Смольнинский суд 20 июня приговорил бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова к 3,5 годам колонии строгого режима и оштрафовал его на 950 000 рублей.
Обновлено в 09:33
Общество
Почти 100 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов в Прикамье
13 выпускников получили максимальный балл по химии, 10 - по математике, 9 - по географии, еще шестеро набрали 100 баллов по литературе и столько же по физике.
Обновлено в 06:00
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский подписал первый закон на посту президента
Владимир Зеленский утвердил свой первый закон в качестве президента Украины. Нормативный акт касается особенностей отпуска усыновителей.
Обновлено в 09:34
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Беларуси
Путин объяснил, почему Россия не нуждается в примирении с Западом >>> Прием обращений к главе государства стартовал за 10 дней до начала самой "Прямой линии".
Обновлено в 08:30
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»
Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин рассказал о декриминализации статьи 228 УК для врачей
Владимир Путин ответил на вопрос Нюты Федермессер о паллиативной помощи и опиоидных анальгетиках.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Новосибирске разыскивают мужчину, похитившего бывшую жену
18 июня около 09:20 в доме № 71/2 на улице Лобачевского в Заельцовском районе Новосибирска 34-летний Ярослав Фокин похитил на машине «Шкода Фабия» свою бывшую жену — 33-летнюю Елену Рухляду.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Общество
СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов
Следственный комитет начал проводить проверки по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:01
Политика
В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора
Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму
Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 09:05
Авто
В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Первый поезд пустят по Крымскому мосту из Москвы – КЖД
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин рассказал, что пассажирские поезда планируется пустить по Крымскому мосту 9-10 декабря 2019 года.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37