Экономика

Российское вино могут выделить в меню ресторановРоссийская газета 03:16

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам отраслевого совещания о развитии российского виноделия.
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с чего всё началось

Российскому вину сдают карту

Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что, даже если разместить российское вино на приоритетной позиции в карте, это никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.
Коммерсантъвчера в 18:27

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Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

News.ruвчера в 22:55

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Интерфакс01:44

Рестораторов могут обязать ставить российские вина на первое место в меню

Говорит Москва01:32

Правительство предложило обязать рестораторов выделять российское вино в меню

Snob.ruвчера в 22:58

«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС02:43

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомостивчера в 22:09

Российскому вину сдают карту

Коммерсантъвчера в 18:27
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:58, Вашингтон
Общество

Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии о новой мере поддержки семей.
Обновлено в 06:37
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Кино

РЕН ТВ устроит последний показ «Игры престолов»

Телеканал РЕН ТВ устроит последний полный показ сериала HBO «Игра престолов», до этого сериал был доступен исключительно по платной подписке.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

«Конституционный суд на закрытом заседании большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — сказал собеседник «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 09:36
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Политика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Авто

Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика

Путин ответил уральцу, не надоело ли ему быть президентом

Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом России.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года колонии за взятки

В Петербурге Смольнинский суд 20 июня приговорил бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова к 3,5 годам колонии строгого режима и оштрафовал его на 950 000 рублей.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Общество

Почти 100 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов в Прикамье

13 выпускников получили максимальный балл по химии, 10 - по математике, 9 - по географии, еще шестеро набрали 100 баллов по литературе и столько же по физике.
Обновлено в 06:00
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский подписал первый закон на посту президента

Владимир Зеленский утвердил свой первый закон в качестве президента Украины. Нормативный акт касается особенностей отпуска усыновителей.
Обновлено в 09:34
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Беларуси

Путин объяснил, почему Россия не нуждается в примирении с Западом >>> Прием обращений к главе государства стартовал за 10 дней до начала самой "Прямой линии".
Обновлено в 08:30
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»

Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Политика

Путин рассказал о декриминализации статьи 228 УК для врачей

Владимир Путин ответил на вопрос Нюты Федермессер о паллиативной помощи и опиоидных анальгетиках.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Новосибирске разыскивают мужчину, похитившего бывшую жену

18 июня около 09:20 в доме № 71/2 на улице Лобачевского в Заельцовском районе Новосибирска 34-летний Ярослав Фокин похитил на машине «Шкода Фабия» свою бывшую жену — 33-летнюю Елену Рухляду.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Общество

СК начал проверки после заданных Путину в ходе прямой линии вопросов

Следственный комитет начал проводить проверки по обращениям, поступившим на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:01
Политика

В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора

Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Политика

Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 09:05
Авто

В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США

Обновлено вчера в 23:29
Политика

Первый поезд пустят по Крымскому мосту из Москвы – КЖД

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин рассказал, что пассажирские поезда планируется пустить по Крымскому мосту 9-10 декабря 2019 года.
Обновлено в 09:08
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
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