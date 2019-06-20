Российское вино могут выделить в меню ресторановРоссийская газета 03:16

Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что, даже если разместить российское вино на приоритетной позиции в карте, это никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.

с чего всё началось

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам отраслевого совещания о развитии российского виноделия.

Российское вино могут выделить в меню ресторанов

Политика Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Политика Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Транспорт Улицу Ильинка перекроют для проезда транспорта с 22 по 24 июня Будут установлены информационные щиты о том, как это сделать. Ограничения будут вводиться с полуночи 22 июня до шести утра 24 июня.

Экономика Путин рассказал о повышении МРОТ в России Президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Польша предложила соединить свой газопровод с ГТС Украины Польша готова в случае необходимости соединить свою газотранспортную систему (ГТС) с украинской, заявила представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, сообщило 19 июня издание «Зеркало недели».

Общество После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка «Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.

Финансы Биржевой курс доллара обновил минимум года Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Экономика В России пересчитают цены на отопление С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.

Общество Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.

Транспорт В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.

Армия и оружие ВСУ препятствуют полету беспилотников ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Авто В России зарегистрировано 43,5 миллиона легковых авто Как отмечают эксперты агентства «Автостат», из общего числа зарегистрированных на территории России машин только 41,8 млн автомобилей принадлежат частным лицам.

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.

Политика Путин высказался о деле Голунова Президент России Владимир Путин дал комментарий в связи с делом журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению за хранение наркотиков.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал С момента выхода из Североморска 26 февраля отряд СФ прошел более 26 тысяч морских миль.

Космос Навигационные атомные часы NASA DSAC отправят в космос 24 июня Атомные часы для навигации в дальнем космосе (Deep Space Atomic Clock, DSAC), разработанные специалистами Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), вскоре будут отправлены в космос.

Общество Умер бывший посол СССР в Великобритании "Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович, посвятивший себя служению Родине на внешнеполитическом направлении", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Футбол Кикнадзе не стал комментировать переход Мурило в «Локомотив» Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался комментировать переход в стан железнодорожников защитника «Крузейро» Серкейры Мурило.

Политика Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.