Экономика

Российское вино могут выделить в меню ресторановРоссийская газета 03:16

Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам отраслевого совещания о развитии российского виноделия.
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с чего всё началось

Российскому вину сдают карту

Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что, даже если разместить российское вино на приоритетной позиции в карте, это никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.
Коммерсантъвчера в 18:27

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«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС02:43

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомостивчера в 22:09

Рестораторов могут обязать ставить российские вина на первое место в меню

Говорит Москва01:32

Правительство предложило обязать рестораторов выделять российское вино в меню

Snob.ruвчера в 22:58

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

News.ruвчера в 22:55

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Интерфакс01:44

Российскому вину сдают карту

Коммерсантъвчера в 18:27
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Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Политика

Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников

Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Обновлено в 07:12
Транспорт

Улицу Ильинка перекроют для проезда транспорта с 22 по 24 июня

Будут установлены информационные щиты о том, как это сделать. Ограничения будут вводиться с полуночи 22 июня до шести утра 24 июня.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами

Обновлено вчера в 16:38
Экономика

Путин рассказал о повышении МРОТ в России

Президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.
Обновлено в 05:52
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика

Польша предложила соединить свой газопровод с ГТС Украины

Польша готова в случае необходимости соединить свою газотранспортную систему (ГТС) с украинской, заявила представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, сообщило 19 июня издание «Зеркало недели».
Обновлено в 01:32
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Финансы

Биржевой курс доллара обновил минимум года

Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Экономика

В России пересчитают цены на отопление

С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

Обновлено в 08:13
Происшествия

В Новосибирске экс-ОМОНовец насильно увез бывшую жену на остров и привязал к ноге

Обновлено в 06:21
Армия и оружие

ВСУ препятствуют полету беспилотников ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:57
Авто

В России зарегистрировано 43,5 миллиона легковых авто

Как отмечают эксперты агентства «Автостат», из общего числа зарегистрированных на территории России машин только 41,8 млн автомобилей принадлежат частным лицам.
Обновлено в 05:22
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика

Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

Обновлено в 05:29
Политика

Путин высказался о деле Голунова

Президент России Владимир Путин дал комментарий в связи с делом журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению за хранение наркотиков.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал

С момента выхода из Североморска 26 февраля отряд СФ прошел более 26 тысяч морских миль.
Обновлено 18 июня в 07:07
Космос

Навигационные атомные часы NASA DSAC отправят в космос 24 июня

Атомные часы для навигации в дальнем космосе (Deep Space Atomic Clock, DSAC), разработанные специалистами Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), вскоре будут отправлены в космос.
Обновлено в 02:41
Общество

Умер бывший посол СССР в Великобритании

"Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович, посвятивший себя служению Родине на внешнеполитическом направлении", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Обновлено в 06:03
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Футбол

Кикнадзе не стал комментировать переход Мурило в «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался комментировать переход в стан железнодорожников защитника «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Сергей Безруков похвастался клубничным урожаем на даче

Как у многих простых россиян, у Сергея Безрукова есть дача, где он любит отдыхать с семьей.
Обновлено в 07:57
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