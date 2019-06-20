Экономика
Российское вино могут выделить в меню ресторановРоссийская газета 03:16
Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов. Поручение проработать такой вопрос дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам отраслевого совещания о развитии российского виноделия.
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с чего всё началось
Президент крупного импортера вина Simple Максим Каширин уверен, что, даже если разместить российское вино на приоритетной позиции в карте, это никак не повлияет на его продажи и не снизит потребление импортной продукции.Коммерсантъвчера в 18:27
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников
Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Обновлено в 07:12
Транспорт
Улицу Ильинка перекроют для проезда транспорта с 22 по 24 июня
Будут установлены информационные щиты о том, как это сделать. Ограничения будут вводиться с полуночи 22 июня до шести утра 24 июня.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами
Обновлено вчера в 16:38
Экономика
Путин рассказал о повышении МРОТ в России
Президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.
Обновлено в 05:52
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика
Польша предложила соединить свой газопровод с ГТС Украины
Польша готова в случае необходимости соединить свою газотранспортную систему (ГТС) с украинской, заявила представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, сообщило 19 июня издание «Зеркало недели».
Обновлено в 01:32
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Финансы
Биржевой курс доллара обновил минимум года
Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Экономика
В России пересчитают цены на отопление
С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин назвал Зеленского талантливым человеком
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Новосибирске экс-ОМОНовец насильно увез бывшую жену на остров и привязал к ноге
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
ВСУ препятствуют полету беспилотников ОБСЕ в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:57
Авто
В России зарегистрировано 43,5 миллиона легковых авто
Как отмечают эксперты агентства «Автостат», из общего числа зарегистрированных на территории России машин только 41,8 млн автомобилей принадлежат частным лицам.
Обновлено в 05:22
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика
Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил
Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин высказался о деле Голунова
Президент России Владимир Путин дал комментарий в связи с делом журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению за хранение наркотиков.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
С момента выхода из Североморска 26 февраля отряд СФ прошел более 26 тысяч морских миль.
Обновлено 18 июня в 07:07
Космос
Навигационные атомные часы NASA DSAC отправят в космос 24 июня
Атомные часы для навигации в дальнем космосе (Deep Space Atomic Clock, DSAC), разработанные специалистами Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), вскоре будут отправлены в космос.
Обновлено в 02:41
Общество
Умер бывший посол СССР в Великобритании
"Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович, посвятивший себя служению Родине на внешнеполитическом направлении", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Обновлено в 06:03
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Футбол
Кикнадзе не стал комментировать переход Мурило в «Локомотив»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отказался комментировать переход в стан железнодорожников защитника «Крузейро» Серкейры Мурило.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог
В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Сергей Безруков похвастался клубничным урожаем на даче
Как у многих простых россиян, у Сергея Безрукова есть дача, где он любит отдыхать с семьей.
Обновлено в 07:57