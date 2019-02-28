Происшествия

В Пусане российское судно врезалось в мостГазета.Ru 07:29

В южнокорейском порту Пусан грузовое судно России SEAGRAND врезалось в мост, пишет "Чунан Ильбо". Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в 16.23 (10.23 мск). При этом нос корабля оказался между опорами моста.
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Российское судно протаранило автомобильный мост в южнокорейском Пусане

Вести.Ru05:55

Российское судно врезалось в мост в Пусане

Российская газета07:43

Российское грузовое судно Сигранд врезалось в автомобильный мост в южнокорейском городе Пусан

Эхо Москвы07:30

Врезавшийся в мост российский сухогруз протаранил круизный лайнер

Lenta.ru08:27

В Южной Корее российское судно с нетрезвым капитаном врезалось в мост

Коммерсантъ08:19

В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост

РБК06:54

Российское судно перед столкновением с мостом в Пусане врезалось в круизный лайнер

Говорит Москва08:30
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Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом

Обновлено в 07:42
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины во время визита в Запорожье.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Спорт

Лыжницы России взяли бронзу в эстафете на чемпионате мира

На чемпионате мира по лыжному спорту, что проходит в австрийском Зеефельде, состоялась женская эстафетная гонка 4х5 км. Первыми на финише были лыжницы Швеции, опередившие норвежек на 3,1 секунды.
Обновлено в 08:03
Футбол

Комиссия по допуску футбольных полей осмотрела газон арены «Динамо»

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей посетила в четверг арену московского "Динамо", сообщил РИА Новости председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

Обновлено в 07:57
Культура

Умерла звезда сериала «Нашествие» актриса Лиза Шеридан

В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в ряде популярных сериалов, таких как "Нашествие" и "Менталист".
Обновлено в 04:07
Политика

Путину показали новый пистолет и многозарядный шокер

Внимание президента, прежде всего, привлек 5-зарядный шокер, который бьет человека током на расстоянии до 6 метров, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 07:47
Политика

В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева

В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено вчера в 11:22
Музыка

Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева

Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Политика

Майор Черноморского флота получил срок за шпионаж в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора Черноморского флота к десяти, а его сожительницу к девяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины, сообщает 28 февраля пресс-служба ФСБ России.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом

Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы

Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Рязанской области взорвался газопровод

МЧС Рязанской области сообщает, что в регионе произошло возгорание и взрыв на магистральном газопроводе.
Обновлено в 08:24
Экономика

Арбитраж потребовал от Украины выплатить «Татнефти» $144 млн

Арбитражный суд Ставропольского края в четверг постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн по делу о потере активов российской компании, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.
Обновлено в 07:50
Финансы

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года

Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на ближайшие два года. Это следует из презентации, подготовленной банком (.pdf).
Обновлено в 06:46
Авто

УАЗ выпустил эксклюзивную версию УАЗ «Патриот» Life Style

Ульяновский автозавод начал серийное производство внедорожника УАЗ «Патриот» в специальной версии Life Style c ярко-зеленым цветом кузова, эксклюзивными деталями интерьера и особым набором опций.
Обновлено в 06:43
Общество

Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму

«Законопроект об «ипотечных каникулах» станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», — отметил Володин.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Во Внуково задержали рейс «Победы» из-за выбежавшей на ВПП собаки

Собака в среду выбежала на взлетно-посадочную полосу "Внуково" и задержала вылет самолета "Победы", сообщили РИА Новости представители авиакомпании и аэропорта.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Лыжникам, задержанным на ЧМ из-за допинга, грозит до трех лет тюрьмы

Представитель прокуратуры Инсбрука Хансйорг Майр сообщил, что пяти спортсменам грозит до трех лет лишения свободы, если обвинения в совершении спортивного мошенничества будут доказаны.
Обновлено в 08:12
Экономика

«Гражданские самолёты Сухого» поставят в Таиланд шесть SSJ100

Отмечается, что контракт предусматривает поставку шести SSJ100 в компоновке на 100 мест в период с 2019 по 2020 год.
Обновлено в 07:13
Политика

На Украине отказались от идеи продать судно «Норд» на торгах

Российское судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море в марте 2018 года.
Обновлено в 03:08
Политика

Конгрессмены США потребовали раскрыть доходы Путина

Члены Палаты представителей США разработали и внесли в Конгресс проект закона, который предписывает американским спецслужбам провести сбор данных о доходах и имуществе российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 02:33
Политика

В Киеве начался митинг сторонников импичмента Порошенко

Протестная акция началась в Киеве, ее участники собрались у Верховной рады и требуют импичмента президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:11
Политика

В ГИБДД заявили о готовности к переходу на электронные права

В ГИБДД заявили о готовности уже в 202о году перейти на электронные водительские права.
Обновлено в 05:38
Политика

Трамп застрял во Вьетнаме из-за сломавшегося трапа

Президент США Дональд Трамп не смог вовремя вылететь из Вьетнама, где проходила его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в четверг из-за сломавшегося трапа.
Обновлено в 06:59
Политика

Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Путин подтвердил решение создать рабочую группу по Сирии

Нормализацией ситуации в Сирии может заняться специальная рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон.
Обновлено в 07:47
Экономика

Цены на хлеб, гречку и молоко взлетят в России

Эксперты предрекают очередной рост цен в России. Соответствующее исследование провела компания «ФинЭкспертиза».
Обновлено в 01:54
Политика

Сербская церковь отказалась признавать новую церковь Украины

Сербская православная церковь (СПЦ) не признает новую Православную церковь (ПЦУ) Украины.
Обновлено в 04:58
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