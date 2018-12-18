Происшествия
Российский сухогруз сел на мель у берегов Британии
Российский сухогруз сел на мель у берегов БританииLenta.ru03:57
Российское грузовое судно «Кузьма Минин» село на мель у берегов Великобритании. Об этом сообщает Mirror во вторник, 18 декабря. Служба береговой охраны восстановит плавучесть судна, на котором находится 18 членов экипажа.
Lenta.ru03:57
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