Происшествия

Российский сухогруз сел на мель у берегов Британии
Lenta.ru
03:57

Российское грузовое судно «Кузьма Минин» село на мель у берегов Великобритании. Об этом сообщает Mirror во вторник, 18 декабря. Служба береговой охраны восстановит плавучесть судна, на котором находится 18 членов экипажа.
Lenta.ru03:57

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Владелец «Кузьмы Минина» назвал причину посадки на мель судна в Британии

РИА Новости05:59

Российское торговое судно село на мель у берегов Великобритании

РБК03:39

Посольство России проясняет ситуацию вокруг севшего на мель в Британии сухогруза

RT на русском03:36

Российское посольство выясняет ситуацию вокруг сухогруза Кузьма Минин

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Британские буксиры попытаются снять с мели сухогруз «Кузьма Минин» во время прилива

ТАСС04:19

Российское судно «Кузьма Минин» село на мель у берегов Великобритании

Дождь03:57

Корабль сел на мель под Ростовом

Privet-Rostov.ruвчера в 09:27
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Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:49
Происшествия

Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одному из подростков, обвиняемых в нападении на школу № 127 в январе 2018 года.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

Обновлено в 05:36
Происшествия

В Калуге в мусорном баке нашли младенца

Обновлено в 04:52
Происшествия

В Кузбассе горит торговый центр

В Кемеровской области спасатели ликвидируют пожар в одном из торговых центров города Мыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Самаре задержали следователя МВД при получении крупной взятки

Рабинович задержали с поличным в ночь с понедельника на вторник в аэропорту Самары после получения 2,5 миллионов рублей взятки от посредников.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Подольске загорелся склад медпрепаратов

Во время пожара, по предварительным данным, никто не пострадал. Источник в экстренных службах сообщил, что на складе хранились медпрепараты.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал замглавы Псковской области по делу о взятке

Приморский районный суд Санкт-Петербурга во вторник санкционировал арест замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде скидки в 1,35 миллиона рублей от продавца дома для своей супруги, сообщил журналистам защитник Евгений Зобов.
Обновлено в 05:43
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве отключилось электричество

Отправление и прибытие поездов на Казанский вокзал Москвы задерживается в связи с отключением электричества во вторник, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 01:44
Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Число отравившихся в поселке Ростовской области возросло до 42

Обновлено в 03:13
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинском

Обновлено в 02:57
Происшествия

Грабители забрались в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

На Кубани арестовали директора цирка, в котором лев напал на девочку

Директора цирка на Кубани, в котором лев во время представления напал на девочку, взяли под стражу, сообщил журналистам прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Останки советского авиаконструктора Шенкмана нашли под Нижним Тагилом

«Под Нижним Тагилом поисковики нашли останки легендарного директора Куйбышевского авиазавода М. Шенкмана, погибшего в 1942 году в авиакатастрофе», — написал Хинштейн.
Обновлено в 02:38
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