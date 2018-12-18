Происшествия

В посольстве рассказали о состоянии моряков «Кузьмы Минина»
Газета.Ru
12:36

В посольстве России в Великобритании заявили, что все моряки с российского сухогруза "Кузьма Минин" здоровы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru12:36
с чего всё началось
Севшее на мель у берегов британского Корнуолла 16-тонное российское грузовое судно «Кузьма Минин» выведено в открытое море, сообщает телеканал SkyNews
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Коммерсантъ09:48

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