Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория. На пост обратил внимание МИД Украины. Ведомство поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта и заявило, что ждет того же самого от других государственных учреждений в России.

Общество Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Происшествия В Амурской области в ДТП пострадали девять человек В Амурской области в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Гаджеты Специалисты DxOMark протестировали смартфон Pixel 3a На презентации Pixel 3a американская компания делала акцент на камеру смартфона, причем по заявлению производителя, она точно такая же, как и в Pixel 3. После тестов специалисты DxOMark подтвердили данные Google, так как Pixel 3a за фото получил 103 балла, а такой же показатель и в Pixel 3. При этом за видео более доступный «Пиксель» заработал 95 баллов, тогда как у старшей версии 98 баллов.

Происшествия Полиция Франции задержала почти 200 человек после победы Алжира Правоохранительные органы задержали во Франции 198 человек, 177 из них помещены под стражу, после победа Алжира в Кубке африканских наций, которую шумно отмечали болельщики на улицах французских городов, сообщает телеканал BFMTV.

Политика Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.

Футбол Головин получил травму бедра в товарищеском матче с «Эвертоном» Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть до конца товарищеский матч с «Эвертоном» (1:0) из-за повреждения.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Происшествия Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.

Происшествия Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.

Гаджеты Xiaomi готовит бюджетный смартфон с вытянутым экраном Компания Xiaomi начала на собственной краудфандинговой платформе сбор средств на новый смартфон с вытянутым экраном.

Политика Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.

Политика В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.

Политика Убить Гитлера: почему провалилась операция «Валькирия» История не терпит сослагательного наклонения, но ровно 75 лет назад ход мировых событий мог измениться, если бы 20 июля 1944 года убили Адольфа Гитлера.

Общество Во Франции впервые жара достигла 46 градусов Температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее, отмечает РИА Новости.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Космос Пятая часть британцев считает фейком высадку американцев на Луну Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.

Футбол Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.

Политика Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.

Политика США изменят тест на получение гражданства «Обновление, поддержание и улучшение теста, который является современным и актуальным, является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев», — приводятся слова исполняющего обязанности директора USCIS Кена Куччинелли.

Происшествия Трое детей пострадали при взрыве на катере в Башкирии Трое детей госпитализированы в результате хлопка, произошедшего на катере 19 июля в Башкирии.