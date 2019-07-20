Политика
Российское посольство показало карту с украинским КрымомLenta.ru вчера в 23:29
Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория. На пост обратил внимание МИД Украины. Ведомство поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта и заявило, что ждет того же самого от других государственных учреждений в России.
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Новая «зрада»: на Украине в школьных дневниках появилась карта страны без Крыма
РИА Новости Крым17 июля в 01:03
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
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