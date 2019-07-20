Политика
Российское посольство показало карту с украинским КрымомLenta.ru вчера в 23:29
Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория. На пост обратил внимание МИД Украины. Ведомство поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта и заявило, что ждет того же самого от других государственных учреждений в России.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Новая «зрада»: на Украине в школьных дневниках появилась карта страны без Крыма
РИА Новости Крым17 июля в 01:03
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено вчера в 18:46
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено вчера в 09:54
Космос
Рогозин поздравил главу НАСА с 50-летием высадки на Луну
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Пентагон: США следят за ситуацией у берегов Ирана, не нарушая его воздушное пространство
Американские военные следят за ситуацией в Ормузском проливе с помощью самолетов-разведчиков, находящихся в международном воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 18:24
Здоровье
В больнице Клинцов смогут бороться с инфарктами и инсультами
Чиновники проверили, как продвигается ремонт помещения, где на следующей неделе начнется установка современного ангиографа (аппарат для изучения сосудов).
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72 сразились в танковой битве в Польше
В "Твиттере" появилось видео танковой битвы с участием американских танков M1 Abrams и БМП Bradley с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензия советского Т-72) и БМП BWP-1 (лицензия советской БМП-1).
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
Гильерме останется в «Локомотиве»
Столичный «Локомотив» объявил, что на три года продлевает контракт с 33-летним голкипером Маринато Гильерме.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Авто
Honda отзывает с китайского рынка почти сто тысяч автомобилей
Производитель GAC Honda отзывает с китайского рынка 94 680 машин из-за проблем с подушками безопасности.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда
Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
ФСБ предложили дать право отменять любые международные авиарейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право «в случае угрозы безопасности» государства требовать от Росавиации отмены любого международного рейса, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено вчера в 01:32
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче
«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено 18 июля в 05:26
Хоккей
Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 56 млн долларов
По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
Обновлено вчера в 03:26
Единоборства
Курбанов отменил бой с Соро из-за проблем с визой
Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между Магомедом Курбановым и Мишелем Соро отменен из-за проблем с визой у россиянина.
Обновлено вчера в 15:40
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено 18 июля в 15:21