Политика

Российское посольство показало карту с украинским КрымомLenta.ru вчера в 23:29

Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория. На пост обратил внимание МИД Украины. Ведомство поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта и заявило, что ждет того же самого от других государственных учреждений в России.
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МИД Украины поблагодарил российское посольство за карту с украинским Крымом

Национальная служба новостей04:30

Карту с украинским Крымом разместили дипломаты РФ в Лондоне

News.ruвчера в 23:15

Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Газета.Ru03:34

Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом

РБК00:57

Посольство России в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом

URA.Ruвчера в 23:56

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Lenta.ruвчера в 23:29

Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Московский Комсомолец03:45
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Политика

В Москве пройдет митинг за допуск на выборы

В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Экономика

Кабмин одобрил поправки в сфере инвестпроектов в Крыму

Законопроектом предлагается исключить нормы о необходимости согласования с Минэкономразвития России документации по планировке территории для размещения объектов, необходимых для реализации участниками свободной экономической зоны инвестиционных проектов, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.
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В Израиле поставили России жёсткие условия по Сирии.
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Культура

Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап

Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Спорт

Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли квалификацию на ЧМ-2019

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев заняли первое место в квалификации в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия

Замглавы самарского УФСИН отправили под арест

В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.
Обновлено в 06:08
Игры

Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании

Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
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Интернет

Forbes: приложение FaceApp за десять дней заработало 1 млн долларов

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Гильерме продлил контракт с ФК «Локомотив» на три года

Обновлено вчера в 12:42
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
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Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
Обновлено в 00:47
Политика

Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета

Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Наука

Airbus представил концепт «пернатого» пассажирского самолета

Авиастроительный концерн Airbus представил концепт регионального пассажирского самолета Bird of Prey, элементы конструкции которого напоминают части тела хищных птиц.
Обновлено в 04:53
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

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Обновлено вчера в 16:57
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Владимир Фурдик объяснил смерть Короля Ночи в «Игре престолов»

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Происшествия

Полиция Франции задержала почти 200 человек после победы Алжира

Правоохранительные органы задержали во Франции 198 человек, 177 из них помещены под стражу, после победа Алжира в Кубке африканских наций, которую шумно отмечали болельщики на улицах французских городов, сообщает телеканал BFMTV.
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Игры

В Rockstar Social Club обнаружили очередное упоминание PC-версии Red Dead Redemption 2

На сайте статистики Red Dead Redemption 2 в Rockstar Social Club нашли упоминание PC-версии игры.
Обновлено в 04:05
Технологии

Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале

Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Происшествия

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено 18 июля в 19:28
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