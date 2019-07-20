Политика
Российское посольство показало карту с украинским КрымомLenta.ru вчера в 23:29
Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория. На пост обратил внимание МИД Украины. Ведомство поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта и заявило, что ждет того же самого от других государственных учреждений в России.
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МИД Украины поблагодарил российское посольство за карту с украинским Крымом
Национальная служба новостей04:30
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