Политика
Российское посольство показало карту с украинским КрымомLenta.ru вчера в 23:29
Крым на карте был закрашен таким же цветом, как и украинская территория. На пост обратил внимание МИД Украины. Ведомство поблагодарило российское посольство за признание очевидного факта и заявило, что ждет того же самого от других государственных учреждений в России.
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Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Политика
В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму
В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Политика
Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России
Ранее, как писал News.ru, украинские социологи выяснили, что 66,5% граждан Украины считают Россию страной-агрессором.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами
Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли от пуль снайпера
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 09:28
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.
Обновлено в 09:26
Наука
Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальный мир
Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
Обновлено в 08:59
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Политика
В «Слуге народа» определились с председателем будущей Рады
Приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва по итогам досрочных выборов 21 июля является глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, рассказали РБК три собеседника, близких к избирательному штабу партии.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе
Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Космос
Новые луноходы создадут в России в течение 10 лет
Разработку тяжелого лунохода по проекту «Робот-геолог» и среднего лунохода-разведчика поддержали госкорпорация «Роскосмос» и РАН, сообщил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
Обновлено в 09:25
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Общество
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» на спарринг в Германию
"ПСЖ" отправился в Германию на товарищеский поединок против "Нюрнберга".
Обновлено в 07:04
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира в Кубке Африки
Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций.
Обновлено в 07:53
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено вчера в 03:13
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Саудовская Аравия согласилась разместить войска США
В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.
Обновлено в 03:45
Футбол
Лидер украинской хип-хоп группы осудил Зинченко за рыбалку в России
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.
Обновлено в 07:57
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36