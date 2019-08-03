Политика
Российское посольство отреагировало на новые санкции СШААБН вчера в 21:02
Российское посольство в США прокомментировало второй пакет санкций, введенных Вашингтоном против России из-за дела Скрипалей. В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Российского посольства отмечается, что США взяли на себя функции верховного арбитра и забыли про презумпцию невиновности.
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Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Шойгу открыл пятые Армейские международные игры
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки
Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Интернет
Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне
Не менее 38 человек госпитализированы из-за предположительной утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина, сообщает в субботу China Daily.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Обновлено в 05:33
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
Обновлено вчера в 08:57
Общество
В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России
Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Футбол
«Реал» ведет борьбу за Бруну Фернандеша
Полузащитник "Спортинга" и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Record.
Обновлено вчера в 21:35
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Гастрольный тур Divide британского поп-музыканта Эда Ширана стал самым кассовым в истории, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
Чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза, до 3,35 млрд руб. ООО "Техкомпания Хуавэй" была зарегистрирована 15 сентября 2000 года.
Обновлено в 02:33
Общество
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Футбол
Лодыгин поделился эмоциями от перехода в «Газишехир Газиантеп»
Россиянин перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом Лодыгина был санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 06:02
Общество
Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького
Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.
Обновлено в 05:47
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Футбол
Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах против Китая
США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено 01 августа в 14:03
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
При столкновении легковой машины Skoda с грузовиком КамАЗ погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 04:45