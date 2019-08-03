Политика

Российское посольство отреагировало на новые санкции СШААБН вчера в 21:02

Российское посольство в США прокомментировало второй пакет санкций, введенных Вашингтоном против России из-за дела Скрипалей. В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Российского посольства отмечается, что США взяли на себя функции верховного арбитра и забыли про презумпцию невиновности.
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Посольство РФ: санкции по делу Скрипалей показывают пренебрежение США законами

Вести.Ruвчера в 21:41

Посольство России оценило возможные санкции США по делу Скрипалей

RT на русскомвчера в 20:23

В посольстве РФ в США назвали санкции по «делу Скрипалей» пренебрежением законностью

ТАССвчера в 20:39

В посольстве России объяснили санкции США «наплевательским отношением»

РБКвчера в 20:27

В посольстве отреагировали на санкции США против России

Газета.Ruвчера в 20:24

Россия увидела в новых санкциях США пренебрежение законностью

Lenta.ruвчера в 21:09

В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

РИА Новостивчера в 20:06
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Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Общество

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки

Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Интернет

Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне

Не менее 38 человек госпитализированы из-за предположительной утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина, сообщает в субботу China Daily.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Футбол

Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Обновлено в 05:33
Культура

Скончалась певица Александра Стрельченко

Обновлено вчера в 08:57
Общество

В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России

Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Футбол

«Реал» ведет борьбу за Бруну Фернандеша

Полузащитник "Спортинга" и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Record.
Обновлено вчера в 21:35
Музыка

Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории

Гастрольный тур Divide британского поп-музыканта Эда Ширана стал самым кассовым в истории, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза, до 3,35 млрд руб. ООО "Техкомпания Хуавэй" была зарегистрирована 15 сентября 2000 года.
Обновлено в 02:33
Общество

Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными

Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Футбол

Лодыгин поделился эмоциями от перехода в «Газишехир Газиантеп»

Россиянин перешёл в турецкий клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом Лодыгина был санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 06:02
Общество

Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького

Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.
Обновлено в 05:47
Политика

Команда Зеленского написала заявления об увольнении

У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Футбол

Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах против Китая

США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено 01 августа в 14:03
Армия и оружие

В борьбе с лесными пожарами помогут самолеты-разведчики

Обновлено в 05:33
Происшествия

В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека

При столкновении легковой машины Skoda с грузовиком КамАЗ погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 04:45
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