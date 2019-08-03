Политика

Российское посольство отреагировало на новые санкции СШААБН вчера в 21:02

Российское посольство в США прокомментировало второй пакет санкций, введенных Вашингтоном против России из-за дела Скрипалей. В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Российского посольства отмечается, что США взяли на себя функции верховного арбитра и забыли про презумпцию невиновности.
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