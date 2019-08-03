Политика
Российское посольство отреагировало на новые санкции СШААБН вчера в 21:02
Российское посольство в США прокомментировало второй пакет санкций, введенных Вашингтоном против России из-за дела Скрипалей. В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Российского посольства отмечается, что США взяли на себя функции верховного арбитра и забыли про презумпцию невиновности.
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Политика
Путин подписал закон о поиске пропавших детей с помощью геолокации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать данные геолокации для поиска пропавших детей.
Обновлено вчера в 20:16
Авто
Названа доля сегмента SUV в крупных городах России
Доля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России в 1 полугодии 2019 года составила 43%.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Политика
США сделали исключения из санкций против России
США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 02:46
Гаджеты
ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года
Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
Обновлено в 04:24
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов познакомил Рубцову с будущим мужем
Актриса Валентина Рубцова, которая стала широко известна после съемок в сериалах «Универ» и «СашаТаня», в студии программы «Судьба человека» рассказала о знакомстве со своим супругом.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Путин продлил «дачную амнистию» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Неудачная шутка или спланированная спецоперация? Назван автор «сенсации» об увольнении главы Офиса Зеленского
Стало известно, кто разослал в СМИ заявление об увольнении главы Офиса Зеленского Андрея Богдана, которое не на шутку взволновало украинский политикум пару дней назад.
Обновлено в 04:02
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»
Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.
Обновлено в 04:12
Политика
Вячеслав Володин: выход на решение сложного вопроса с отменой роуминга — важный шаг в реализации Союзного договора
По словам Вячеслава Володина, «решение вопроса с отменой роуминга еще раз показывает, что возможности Союзного договора, союзных органов управления до конца не реализованы, и у нас есть к чему стремиться».
Обновлено в 04:14
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Отец с сыном утонули на дамбе в Архаринском районе
Антоновская дамба много лет бесхозна, шлюзы давно разрушены, подчеркивают в инстаграм-аккаунте Архары и Архаринского района, где и опубликована новость.
Обновлено в 01:33
Космос
Трехмерная карта звезд показывает искривленную форму Млечного Пути
Новая трехмерная карта обеспечивает более четкое изображение искаженной структуры диска Млечного пути благодаря измерениям особых звезд, называемых цефеидами.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол
Голкипер «Манчестер Сити» Браво купил дома жертвам лесных пожаров
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Военные Ил-76 возобновили тушение пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Наука
Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики
Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.
Обновлено в 03:07
Футбол
Назначены арбитры матча «Урал» – «Ростов»
Встреча команд состоится 3 августа в Екатеринбурге Назначены арбитры матча 4-го тура чемпионата России между футбольными клубами "Урал" и "Ростов".
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Италии семь человек арестовали по делу о давке в клубе, где погибли люди
Итальянские карабинеры арестовали семь человек по делу о панике и давке, жертвами которой стали шесть посетителей клуба в городе Коринальдо близ Анконы в декабре прошлого года.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД
Министерство иностранных дел опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:51