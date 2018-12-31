Кино

Российское кино побило рекорды по сборам и посещаемости в 2018 году
Life.ru
03:40

Российское кино по итогам 2018 года установило как зрительский, так и кассовый рекорд. Об этом стало известно из отчёта, который был опубликован на сайте Фонда кино. Совокупные кассовые сборы отечественного кино превысили 13,8 миллиарда рублей.
Life.ru03:40

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От рекордов до запретов: как российское кино заработало 14 млрд за прошлый год

Дождь12:12

Назван самый популярный фильм 2018 года среди россиян

Life.ru10:01

Около 58 миллионов человек посмотрели российское кино в 2018 году

РИА Новостивчера в 09:51

Российское кино побило два рекорда в 2018 году

Российская газета03:46

Российское кино побило рекорды по сборам и посещаемости в 2018 году

ТАССвчера в 15:26

Российское кино по итогам прошлого года вновь обновило кассовый и зрительский рекорды

Эхо Москвы03:31

Кино 2018. Кассовые итоги года в России и СНГ

Kinonews.ru31.12.18 в 06:54
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Происшествия

В Новочеркасске обрушилась часть офисного здания

Обновлено в 13:20
Происшествия

МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске

Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
Обновлено в 09:09
Космос

Опубликовано первое фото с обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал первую фотографию с обратной стороны Луны. Снимок публикует телеканал CGTN в Twitter.
Обновлено в 02:17
Политика

Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив

Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.
Обновлено в 09:38
Политика

Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай

Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.
Обновлено в 12:33
Экономика

Акции Apple упали более чем на 9%

На открытие торгов на бирже NASDAQ в четверг, 3 января, акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались по состоянию на 18:35 мск на отметке $143,03, следует из данных торгов.
Обновлено в 10:56
Политика

На Украине начали расследовать попытку захвата власти

Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти после ряда мероприятий антиукраинской направленности, которые состоялись в Чехии весной прошлого года.
Обновлено в 12:39
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Космос

NASA опубликовало снимки астероида Ultima Thule

Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в своем Twitter разместило первые фотографии астероида Ultima Thule, которые были сделаны зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:55
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 01:38
Политика

Демократ Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США

Н.Пелоси занимала пост спикера палаты представителей, который считается третьим по важности в государственной иерархии США, в 2007-2011 годах, а с 2011 года возглавляла фракцию демократов в Палате представителей.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца

В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Политика

УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре

Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Происшествия

«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными

У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Футбол

Роналду в пятый раз признан игроком года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист года, сообщается на официальной странице премии в Twitter.
Обновлено в 14:11
Финансы

Доллар обновил максимум марта 2016 года

Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено в 03:59
Политика

В Демократической партии США допустили импичмент Трампа

В интервью телеканалу NBC Пелоси заявила, что конгрессмены от Демократической партии намерены дождаться итогов расследования комиссии Мюллера, а затем уже решат, начинать ли процедуру импичмента в отношении президента Трампа.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд

Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд.
Обновлено в 06:59
Авто

В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW

Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Политика

Таможня Украины задержала рождественское послание патриарха Кирилла

Таможня Украины задержала тираж с рождественским посланием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое предназначалось для богослужения в церквях и храмах 7 января.
Обновлено в 13:18
Политика

Порошенко стал лидером президентского антирейтинга на Украине

Украинский лидер Пётр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине.
Обновлено в 10:33
Спорт

Комиссия спортсменов WADA требует исключить РУСАДА

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полноправного статуса.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Тропический шторм «Пабук» надвигается на южные курорты Таиланда

Тропический шторм "Пабук" надвигается на южные курорты Таиланда. Под угрозой – Пхукет, Краби и Самуи.
Обновлено вчера в 05:36
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Общество

Петербуржец выиграл в лотерее 500 миллионов рублей

Обновлено вчера в 07:09
Экономика

Компания Apple впервые за почти 20 лет снизила прогноз выручки

На фоне снижения прогнозов прибыли акции компании уже упали в цене более чем на 9%.
Обновлено в 12:01
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