Кино
Российское кино побило рекорды по сборам и посещаемости в 2018 году
Российское кино побило рекорды по сборам и посещаемости в 2018 годуLife.ru03:40
Российское кино по итогам 2018 года установило как зрительский, так и кассовый рекорд. Об этом стало известно из отчёта, который был опубликован на сайте Фонда кино. Совокупные кассовые сборы отечественного кино превысили 13,8 миллиарда рублей.
Life.ru03:40
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