Политика

Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцевИзвестия вчера в 18:23

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство. Об этом 15 апреля она рассказала в интервью газете «Коммерсант».
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