Армия и оружие
Российско-украинскую границу предложили огородить ядерными минамиLenta.ru 00:04
Козий добавил, что Украина может свободно разрабатывать как тактическое ядерное оружие, так и средства его доставки.
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Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Мать за деньги разрешила другу изнасиловать ее 11-летнюю дочь
Как выяснили правоохранители, мать за 65 долларов разрешила другу своего сожителя надругаться над ее 11-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:40
Авто
GM показала интерьер нового Chevrolet Tracker
Компания General Motors представила компактный кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения на апрельском автосалоне в Шанхае, но тогда интерьер автомобиля широкой публике не показали.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Хоккей
Покончил с собой чемпион мира по хоккею и бывший вратарь «Авангарда»
Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты
Google показала новую версию Android
Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
В гордуме Челябинска назвали самого богатого депутата
Самым состоятельным оказался Виталий Рыльских, заработавший 286,9 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Футбол
Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест
Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
США временно восстановили право отправлять мигрантов в Мексику
Белый дом временно восстановил право отправлять соискателей статуса беженца в Мексику, свидетельствует решение апелляционного суда США.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети
Обновлено вчера в 15:39
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
В Германии намерены оспорить законность баз США в Европе
Немецкие парламентарии намерены поставить под вопрос законность присутствия американских военных баз в Европе.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Генеральная репетиция парада Победы завершилась в столице
Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.
Обновлено вчера в 04:31
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено вчера в 06:01
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 03:47
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
В России запретят одноразовую посуду из пластика
Напомним, Евросоюз заявил, что готовит запрет на продажу посуды из пластика к 2021 году.
Обновлено 06 мая в 22:52
Игры
Apex Legends планирует охватить китайские мобильные устройства
По информации, игра, созданная Respawn Entertainment, вероятно, будет выпущена на мобильной платформе и посетит китайский рынок.
Обновлено вчера в 23:37