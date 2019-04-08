Экономика

Российско-турецкий инвестфонд может войти в проект «Аккую»ТАСС 15:31

"Да", - ответил он на вопрос, рассматривается ли вхождение в "Аккую" совместного инвестфонда России и Турции. Дмитриев также отметил, что Российско-турецкий фонд рассматривает ряд проектов, в том числе энергетические.
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Российско-турецкий инвестфонд может войти в проект «Аккую»

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