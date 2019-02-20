Российско-индийскую ракету Brahmos-ng испытают через 3-4 годаРИА Новости вчера в 23:33

Совместную российско-индийскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования Brahmos-2 планируют создать и испытать к 2024 году, сообщил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании Brahmos Правин Патхак на выставке Aero India.

с чего всё началось

Испытания перспективной российско-индийской ракеты Brahmos-ng, которая будет устанавливаться на самолёты МиГ-29 и Су-30МКИ, и может поставляться на экспорт, состоятся через 3-4 года, сообщил РИА Новости директор департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак (Praveen Pathak).

Российско-индийскую ракету Brahmos-ng испытают через 3-4 года

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