В отличие от документа 2014 года в новом кодексе впервые говорится о правилах поведения педагогов в интернете. Учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», указано в документе.

с чего всё началось

Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.

Гаджеты Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой предстал на официальном рендере Компания Realme опубликовала первое официальное изображение высокопроизводительного смартфона, который будет представлен в следующем месяце.

Экономика Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.

Технологии Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту Стало известно, что владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту. Она будет носить название Gram.

Общество Сильный дождь подтопил во Владивостоке дороги и здания В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.

Политика В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.

Общество Аэрофлот хочет отказаться от плоских тарифов на Дальний Восток Как заявил «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, «плоские» тарифы серьезным бременем ложатся на экономику авиакомпании.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.

Политика Появились предпосылки для возобновления авиасообщения России и Украины «Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией», — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве.

Экономика Забайкалье сэкономило часть средств для медицины Часть денег пойдет на закупку карет для "Скорой помощи", часть - пустят на оснащение больниц современным оборудованием.

Здоровье Балыбердин ответил на критику за пост про саботаж тагильских хирургов Депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин пояснил свои заявления с критикой увольняющихся тагильских хирургов.

Общество Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Авто На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки Космический аппарат «Союз МС-14», на котором к МКС прибыл созданный «Роскосмосом» робот Федор, со второй попытки пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение из Центра управления полетами.

Наука Активный кислород из митохондрий «пожалел» большую часть ядерной ДНК Ученые придумали эксперимент, проверяющий способность активных форм кислорода из митохондрий повредить ДНК в ядре.

Происшествия Против Абызова завели новое уголовное дело Адвокат бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова сообщил, что в отношении его клиента возбуждено еще одно уголовное дело.

Политика Болтон допустил включение США и Британии в состав «нормандской четверки» США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Политика Путин прилетел в новый аэропорт Саратова Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.

Политика Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.

Технологии Сотовые операторы заглянули в электронный паспорт Компании предлагают внедрить технологию Mobile ID Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID.