Водителям такси могут запретить работать сверх нормыКоммерсантъ вчера в 21:25

Все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

с чего всё началось

Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.

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