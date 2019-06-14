Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и ТаиландеLenta.ru 03:34

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

с чего всё началось

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ». О распоряжении Колокольцева правоохранителей оповестили в среду, 12 июня. Информацию о снятии запрета изданию подтвердили в ведомстве.

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

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