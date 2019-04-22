Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в СирииLenta.ru 04:03
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Отмечается, что после отказа Минобороны России в выплате члены экипажей подали коллективный иск.
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