Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в СирииLenta.ru 04:03

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Отмечается, что после отказа Минобороны России в выплате члены экипажей подали коллективный иск.

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

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