Армия и оружие
Российским морякам не выплатили суточные за командировки в СириюНовый День 04:16
За вычетом расходов на питание моряки рассчитывали получить в среднем 200-300 тысяч рублей. В суде представитель ответчиков указал на то, что «выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой».
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