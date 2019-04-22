Армия и оружие

Российским морякам не выплатили суточные за командировки в СириюНовый День 04:16

За вычетом расходов на питание моряки рассчитывали получить в среднем 200-300 тысяч рублей. В суде представитель ответчиков указал на то, что «выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой».
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Моряки Черноморского Флота России требуют выплатить им суточные за командировки в Сирию

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Суд отказал экипажу трех кораблей Черноморского флота в выплате суточных за работу в Сирии

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Коммерсантъвчера в 17:53

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РБКвчера в 19:21

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Инфо24вчера в 21:05

Суд отказал морякам Черноморского флота в командировочных за походы в Сирию

Ведомости00:26
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
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Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
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Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
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В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
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Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,50% к предыдущему закрытию и достиг 2576,82 пункта.
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