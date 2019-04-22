Армия и оружие
Российским морякам не выплатили суточные за командировки в СириюНовый День 04:16
За вычетом расходов на питание моряки рассчитывали получить в среднем 200-300 тысяч рублей. В суде представитель ответчиков указал на то, что «выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой».
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Политика
В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде политика разрабатывают восемь законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода
Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Здоровье
Медики рассказали, как на организме может сказаться избыток витаминов
Например, у человека может появиться аллергия, переизбыток витаминов может негативно сказаться на печени и даже вызвать развитие онкологических патологий, пишет aif.ru.
Обновлено в 11:14
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Культура
Куряне выиграли «бронзу» Молодежных дельфийских игр
20 апреля в Ростове-на-Дону стартовали XVIII Молодежные дельфийские игры России. В копилке Курской области уже есть одна награда.
Обновлено в 08:38
Авто
Geely привезёт в Россию новый седан FE6
Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни
Ольга Бузова оказалась в клинике после болезни Телеведущая озаботилась своим здоровьем.
Обновлено в 05:29
Политика
Кличко попросил Зеленского предоставить Киеву больше власти
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, а также попросил об усилении самоуправления в Киеве.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Линейку HyperX Predator пополнили наборы модулей памяти DDR4-4266 и DDR4-4600 суммарным объемом 16 ГБ
Обновлено в 09:44
Авто
Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo
Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
Обновлено в 06:37
Игры
Видео со всеми фаталити из Mortal Kombat 11 появилось в Сети
На игровом портале IGN появилось видео со всеми фаталити из новой части компьютерной игры Mortal Kombat 11.
Обновлено в 09:54
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Кино
Вышел трейлер третьей серии финала «Игры престолов»
Обновлено в 08:50
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Футбол
Врач «Зенита» все же посетит Александра Кокорина в СИЗО
Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:31
Происшествия
Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Redmi получит поддержку NFC
Обновлено в 06:06
Авто
Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок
Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
Обновлено в 07:54
Экономика
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма
Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34