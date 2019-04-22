Армия и оружие

Российским морякам не выплатили суточные за командировки в СириюНовый День 04:16

За вычетом расходов на питание моряки рассчитывали получить в среднем 200-300 тысяч рублей. В суде представитель ответчиков указал на то, что «выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой».
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Моряки Черноморского Флота России требуют выплатить им суточные за командировки в Сирию

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