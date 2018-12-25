Общество

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Lenta.ru
06:50

Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
Lenta.ru06:50

Подробнее о событии

Корзинки с колбасой, подаренные Сечиным чиновникам, разозлили пользователей соцсетей

URA.Ru09:59

Глава «Роснефти» Игорь Сечин перед Новым годом разослал некоторым федеральным чиновникам корзинки с колбасой

Эхо Москвы08:32

Сечин послал чиновникам корзинки с колбасой

News.ru07:29

Сечин поздравил чиновников кабмина корзинами с колбасой

Взгляд.ру07:23

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Lenta.ru06:50

The Bell: Сечин послал федеральным чиновникам корзинки с колбасой

Znak.com06:33

The Bell: Сечин прислал чиновникам правительства корзинки с колбасой

Дождь07:17
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Общество

Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
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Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
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Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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Власти Москвы обещают построить 55 станций метро за пять лет

В Москве до 2023 года будет построено 55 новый станций метро, сообщил журналистам 25 декабря вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
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Суд отменил приговор осужденному за экстремизм студенту Евгению Корту

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Обновлено в 04:31
Транспорт

Участок синей ветки московского метро закроют со 2 по 8 января

Участок Арбатско-Покровской линии между станциями «Курская» и «Щелковская» будет закрыт для доступа пассажиров со 2 по 8 января, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
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Лимит скорости повысят на некоторых федеральных трассах

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Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил "Город зимы" на ВДНХ, ставший одним из главных мест притяжения москвичей и гостей столицы этой зимой.
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Как объяснил специалист, в данном случае поможет крепкий бульон или кефир. А вот от физических нагрузок следует отказаться.
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Минздрав намерен охватить диспансеризацией 100 млн человек

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Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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