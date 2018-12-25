Общество
Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
Lenta.ru06:50
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Общество
Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию
Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.
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Общество
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
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Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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Транспорт
Власти Москвы обещают построить 55 станций метро за пять лет
В Москве до 2023 года будет построено 55 новый станций метро, сообщил журналистам 25 декабря вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.
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Транспорт
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Столичный департамент транспорта одобрил повышение штрафов за неоплаченную парковку с 2,5 до 5 тысяч рублей.
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В двух городах Красноярского края ввели режим «черного неба»
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Транспорт
Участок синей ветки московского метро закроют со 2 по 8 января
Участок Арбатско-Покровской линии между станциями «Курская» и «Щелковская» будет закрыт для доступа пассажиров со 2 по 8 января, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 07:35
Транспорт
Лимит скорости повысят на некоторых федеральных трассах
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Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил "Город зимы" на ВДНХ, ставший одним из главных мест притяжения москвичей и гостей столицы этой зимой.
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Главный нарколог Минздрава дал советы по лечению похмелья
Как объяснил специалист, в данном случае поможет крепкий бульон или кефир. А вот от физических нагрузок следует отказаться.
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Минздрав намерен охватить диспансеризацией 100 млн человек
По оценкам Минздрава, в ближайшие шесть лет охват диспансерным наблюдением лиц, у которых в ходе профосмотров будут впервые выявлены заболевания, должен будет составить 70%.
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"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера
Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.
Обновлено в 10:27