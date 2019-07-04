Финансы
ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощениюИнтерфакс 03:14
Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
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Политика
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Обновлено в 03:08
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Назван самый бодрящий растворимый кофе
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
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Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
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Наука
Ученые придумали, как спасти машины от износа
Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
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Общество
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Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Кино
Netflix высмеяли за Мавзолей у Кремля в 1905 году
Пользователи соцсетей рассмотрели, что на дореволюционной Красной площади Кремль соседствует с мавзолеем Владимира Ленина, построенным только в 1930 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Донбассе загорелся заминированный лес
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Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
ФК «Динамо» объявил об избрании Соловьева председателем совета директоров клуба
Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев избран председателем совета директоров московского футбольного клуба "Динамо".
Обновлено в 03:13
Общество
Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Экономика
Глава ЦБ анонсировала изменение подхода к регулированию рынка
Глава ЦБ подчеркнула, что такие изменения являются «большим регуляторным сдвигом», который требует обсуждения с участниками рынка.
Обновлено в 03:23
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если украинский лидер Владимир Зеленский приступит к выполнению собственных предвыборных обещаний.
Обновлено в 01:47
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне
Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне.
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Теннис
Павлюченкова: чувствую себя на 18
Вчера, 3 июля, уроженке Самары исполнилось 28 лет. За карьеру Павлюченкова выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27