Финансы

ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощениюИнтерфакс 03:14

Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ планирует ограничить кредитование банками сделок слияния и поглощения

Парламентская газета03:20

ЦБ ограничит кредитование слияний и поглощений

Rambler News Service03:14

До конца года Банк России ужесточит резервирование кредитов на сделки M&A

Финмаркет03:13

ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению

Интерфакс03:14

ЦБ до конца года ужесточит нормативы для банков по кредитованию сделок M&A

Банки.ру03:03

НАБИУЛЛИНА: ЦБР ДО КОНЦА 19 Г ПОВЫСИТ ДЛЯ БАНКОВ НОРМАТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ НА СДЕЛКИ M&A

Financial One03:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Наука

Ученые придумали, как спасти машины от износа

Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Общество

Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Кино

Netflix высмеяли за Мавзолей у Кремля в 1905 году

Пользователи соцсетей рассмотрели, что на дореволюционной Красной площади Кремль соседствует с мавзолеем Владимира Ленина, построенным только в 1930 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Донбассе загорелся заминированный лес

Обновлено в 01:47
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

Обновлено вчера в 13:56
Футбол

ФК «Динамо» объявил об избрании Соловьева председателем совета директоров клуба

Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев избран председателем совета директоров московского футбольного клуба "Динамо".
Обновлено в 03:13
Общество

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Экономика

Глава ЦБ анонсировала изменение подхода к регулированию рынка

Глава ЦБ подчеркнула, что такие изменения являются «большим регуляторным сдвигом», который требует обсуждения с участниками рынка.
Обновлено в 03:23
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Обновлено в 02:09
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено вчера в 06:57
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Путин назвал условия для диалога с Киевом

Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если украинский лидер Владимир Зеленский приступит к выполнению собственных предвыборных обещаний.
Обновлено в 01:47
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне

Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне.
Обновлено в 03:15
Теннис

Павлюченкова: чувствую себя на 18

Вчера, 3 июля, уроженке Самары исполнилось 28 лет. За карьеру Павлюченкова выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Панихида по погибшим морякам-подводникам пройдет сегодня в Кронштадте

Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное