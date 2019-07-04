Экономика
ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощениюИнтерфакс 03:14
Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
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ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов
Ранее новые возможности Your Phone были доступны только участникам программы тестирования бета-версий Windows 10, а теперь новые функции доступны для всех пользователей компьютеров под управлением Windows 10 April 2018 Update и новее.
Обновлено в 05:43
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
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Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
На главу «Автодора» завели уголовное дело из-за строительства ЦКАД
Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что после проверки законности при заключении госконтрактов при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления «Автодора».
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Общество
Самый длинный пешеходный мост России обрушился
Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
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Актрису сразу доставили в больницу, где врач диагностировал голодный обморок.
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Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
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Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона
Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Культура
Курентзис после ухода из пермского оперного театра дал интервью Собчак
Художественный руководитель театра оперы и балета на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" откровенно рассказал ведущей о причинах своего отъезда из Перми, культуре и планах на будущее.
Обновлено в 02:19
Общество
Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля
В Москве избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:41
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Наука
Ученые расшифровали геном и определили родину филистимлян
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В порт Одессы зашли корабли НАТО
В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР
Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
Кино
Блогеры раскритиковали сериал Netflix про Романовых
Обновлено в 05:26
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
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Происшествия
Мужчина умер в больнице Подольска, не дождавшись помощи
В Подольской ГКБ работает специальная комиссия Минздрава.
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Авто
Марка Lifan возвращается на российский рынок
В последнее время россияне не имели возможность приобрести авто Lifan — складские припасы большинства моделей всецело иссякли По причине задач черкесского завода Derways китайская фирма лишилась сборочной площадки, в следствие этого дилеры распродавали останки машин прошлогодней сборки.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Наука
В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро
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