Экономика

ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощениюИнтерфакс 03:14

Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ РФ ограничит в России сделки слияния и поглощения

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ЦБ ужесточит регулирование сделок по слиянию и поглощению

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ЦБ ужесточит требования к кредитованию сделок M&A

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ЦБ ограничит кредитование слияний и поглощений

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ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению

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ЦБ до конца года ужесточит нормативы для банков по кредитованию сделок M&A

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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