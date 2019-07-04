Финансы
Российским банкам ограничат кредитование сделок слияний и поглощенийТАСС 03:39
Банк России до конца текущего года введет меры по ограничению кредитования банками сделок слияний и поглощений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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