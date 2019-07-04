Банк России до конца текущего года введет меры по ограничению кредитования банками сделок слияний и поглощений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Политика Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.

Происшествия На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.

Политика Националисты напали на российских туристов в Грузии В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.

Футбол Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.

Происшествия В Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля В Москве избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает телеграм-канал Mash.

Общество Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.

Экономика Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России "Если действительно ограничивающим [экономический рост] является один фактор - в нашем случае это, прежде всего, инвестиционный климат, - то как бы мы не меняли другие факторы, улучшения ситуации мы не получим", - сказала глава регулятора.

Футбол Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка» Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.

Общество Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил, что ведомство составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.

Общество Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.

Наука В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Космос Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).

Политика Путина спросили о планах после президентства Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".

Политика «Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.

Общество В Петербурге из-за непогоды закрыли пять садов В Петербурге из-за проливных дождей и сильного ветра закрыли пять городских садов, сообщает комитет по благоустройству.

Общество Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.