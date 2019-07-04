Финансы

Российским банкам ограничат кредитование сделок слияний и поглощенийТАСС 03:39

Банк России до конца текущего года введет меры по ограничению кредитования банками сделок слияний и поглощений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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ЦБ к концу года повысит норму обязательных резервов для сделок M&A

РБК04:46

ЦБ ужесточит регулирование сделок по слиянию и поглощению

News.ru04:12

ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению

Интерфакс03:14

ЦБ РФ ограничит в России сделки слияния и поглощения

Фонтанка.Ру03:26

ЦБ ограничит кредитование слияний и поглощений

Rambler News Service03:14

Российским банкам ограничат кредитование сделок слияний и поглощений

ТАСС03:39

ЦБ до конца года ужесточит нормативы для банков по кредитованию сделок M&A

Банки.ру03:03
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Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
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В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина

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Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
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В Петербурге из-за непогоды закрыли пять садов

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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