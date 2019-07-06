Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИLenta.ru 15:48
Отказ в аккредитации стал вторым для российских СМИ. До этого на конференцию не пустили журналистов телеканала RT, о чем Симоньян также сообщала в пятницу, 5 июля.
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Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
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Обновлено в 16:21
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На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
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Авто
Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
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Обновлено в 12:54
Происшествия
Москалькова намерена добиться принятия закона против насилия в семье
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Обновлено в 15:55
Происшествия
Катер врезался в Вестминстерский мост в Лондоне
В столице Великобритании произошло ЧП — прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
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Футбол
«Спартак» объявил об уходе Боккетти
«Спартак» официально объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти.
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Происшествия
В Свердловской области взорвался бензовоз
Бензовоз взорвался в Свердловской области, по предварительным данным, три человека погибли и шесть пострадали, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 18:56
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
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Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Баллон с фреоном взорвался в центре Ростова
Обновлено в 18:32
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте
Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Космос
Весь июль кировчане смогут наблюдать за полетом МКС в небе
Наблюдать за МКС можно будет вечером и ночью, начиная с 8 июля, на протяжении трех недель, сообщают кировские астрономы-любители.
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Местонахождение всех выживших при ЧП с прогулочным судном в районе поселка Джубга в Краснодарском крае установлено, госпитализация им не потребовалась.
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Регина Тодоренко опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями перед свадьбой.
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Политика
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Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
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Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
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«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
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Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
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Происшествия
Семь россиян задержали в аэропорту мексиканского Канкуна
В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство России в Мексике.
Обновлено в 15:39