Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИLenta.ru 15:48

Отказ в аккредитации стал вторым для российских СМИ. До этого на конференцию не пустили журналистов телеканала RT, о чем Симоньян также сообщала в пятницу, 5 июля.
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Агентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Великобритании

Эхо Москвы16:02

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Lenta.ru15:48

Sputnik не аккредитовали на конференцию о свободе СМИ в Лондоне

Московский Комсомолец10:31

Итальянский сенатор назвал анекдотом ситуацию вокруг аккредитации Sputnik

RT на русском15:53

Отказ в аккредитации журналисту Sputnik прокомментировали в Совфеде

News.ru15:50

Агентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Великобритании

ТАСС15:39

Корреспондента Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

РИА Новости10:21
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Общество

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали из-за ЧП на шахтах Польши

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзилинь в результате обвала на шахте погибли по меньшей мере девять человек, ещё десять пострадали.
Обновлено в 17:30
Политика

Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Политика

Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Общество

Aftonbladet (Швеция): русский террор вселил в шведов страх (Aftonbladet)

На стокгольмские шхеры двинулась русская флотилия из 200 кораблей с 20000 моряками и казаками на борту.
Обновлено в 17:01
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Футбол

Сёмин: 9-го числа будет встреча с фанатами. Наверное, послушаем их претензии

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о поведении болельщиков команды во время матча за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).
Обновлено в 15:28
Происшествия

Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре

Обновлено в 15:28
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Политика

Жители обстрелянного ВСУ посёлка в ЛНР пригласили в гости Зеленского

Обновлено в 14:25
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Обновлено в 17:19
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Космос

День, когда транзистор пошел в массы

Изобретателями первого серийного транзистора стали Дж. Бардин, У. Браттейн и У. Шокли, которые вместе трудились в американской компании Bell Labs.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив

Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено в 08:00
Общество

CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)

В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено в 05:15
Политика

Военнослужащим и полицейским повысят оклады

С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Мексике задержали семь россиян

Семеро россиян были задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
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Шоу-бизнес

Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
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Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок

В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
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Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте

Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
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Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

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