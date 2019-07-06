Отказ в аккредитации стал вторым для российских СМИ. До этого на конференцию не пустили журналистов телеканала RT, о чем Симоньян также сообщала в пятницу, 5 июля.

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

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