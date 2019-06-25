Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номераИзвестия вчера в 23:40
Если же преднамеренность действий водителя доказана не будет, ему грозит штраф в 500 рублей. Кроме того, лишение прав на год грозит и тем, кто самостоятельно удалил, подчистил или подкрасил символы и буквы на номерах. Это будет расцениваться как управление автомобилем с подложными номерами.
Читать в источнике
Оценить205
с чего всё началось
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.Известиявчера в 23:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Обновлено в 05:28
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Футбол
РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
Обновлено в 09:27
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Спорт
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
На 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение лишить статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:00
Экономика
Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХ
Сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Футбол
Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича
Российский миллиардер Алишер Уманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом
В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
Обновлено в 05:45
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Vivo представила очки дополненной реальности Vivo AR
Компания Vivo представила на выставке MWC Shanghai 2019 очки дополненной реальности Vivo AR, сообщает портал iXBT со ссылкой на ресурс Digit.Новинка получила поддержку голосового помощника компании Jovi.
Обновлено в 04:07
Политика
Россия продлила продовольственное эмбарго
Кабинет министров продлил действие продовольственного эмбарго на 2020 год.
Обновлено в 05:51
Политика
Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым
Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»
Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ
На Украине прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Обновлено в 07:18
Энергетика
Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли
Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Здоровье
В Пензенской области мышиной лихорадкой заразился 161 человек
За пять месяцев нынешнего года на территории региона геморрагической или мышиной лихорадкой заболели 161 человек.
Обновлено в 05:20
Общество
Мантуров объяснил большие траты на командировки
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя публикацию о высоких командировочных расходах, заявил, что бронируются доступные во время мероприятий номера, и они вписываются в нормативы.
Обновлено в 09:23
Политика
Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ
Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Путешествия
Билеты в Грузию подорожали на треть
Согласно экспертам авиакомпаний, цены выросли на 34%: теперь цена самого дешевого перелета составляет 7 тыс. руб, пересадочного - 9,5 тыс. руб. Уточняется, что цены повысились из-за ухудшения отношения на фоне инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в парламенте Грузии Ранее был раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов.
Обновлено в 06:35