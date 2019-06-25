Российских водителей могут лишить прав за грязные номераИзвестия вчера в 23:40

с чего всё началось

Если же преднамеренность действий водителя доказана не будет, ему грозит штраф в 500 рублей. Кроме того, лишение прав на год грозит и тем, кто самостоятельно удалил, подчистил или подкрасил символы и буквы на номерах. Это будет расцениваться как управление автомобилем с подложными номерами.

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

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