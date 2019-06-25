Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номераRT на русском 18:14
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание. При этом уточняется, что в подобном случае преднамеренность совершения правонарушения должна быть доказана инспектором.
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с чего всё началось
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.Коммерсантъ05:20
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:45, Вашингтон
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