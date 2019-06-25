Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номераRT на русском вчера в 18:14

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание. При этом уточняется, что в подобном случае преднамеренность совершения правонарушения должна быть доказана инспектором.
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с чего всё началось
Пленум Верховного суда своим постановлением
 разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Коммерсантъвчера в 05:20

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Автомобилисты резко отреагировали на идею лишать прав за грязные номера

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РИА Новости07:39

Водителям закрутят гайки. За грязные номера смогут лишить прав

Телеканал 360°07:24

За грязные номера будут отбирать права

Газета.Ru07:15

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Известиявчера в 23:40

Знак лишения

Российская газетавчера в 11:20

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Коммерсантъвчера в 05:20
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Экономика

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
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Общество

На месте ракетного завода в Москве появится деловой центр

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Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

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Политика

Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
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Билеты в Грузию подорожали на треть

Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть.
Обновлено в 06:35
Кино

Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко

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Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

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СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова

Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
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Политика

Путин поздравил Зюганова с юбилеем

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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Авто

Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Российские дилеры Jaguar&Land Rover начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 06:47
Политика

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у Минстроя

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
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В Красноярском крае осуждена экс-замминистра: 10 лет и штраф 190 млн

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Праздник был организован в стиле «Алисы в стране чудес». На торжество отец пришел в сопровождении новой супруги.
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В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "армия-2019".
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Издатель Bandai Namco Entertainment на своём официальном YouTube-канале опубликовал анонсирующий трейлер файтинга One Punch Man: The Hero Nobody Knows.
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Армия и оружие

В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР

«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
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По данным ведомства, в здании горит кровля, на месте тушением пожара занимаются огнеборцы.
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Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли

Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
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Под восточным побережьем США нашли огромный резервуар с пресной водой

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В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

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Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
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