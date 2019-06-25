Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номераRT на русском вчера в 18:14
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание. При этом уточняется, что в подобном случае преднамеренность совершения правонарушения должна быть доказана инспектором.
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с чего всё началось
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.Коммерсантъвчера в 05:20
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Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей
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Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть.
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Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
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СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
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Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Обновлено в 07:26
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
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Российские дилеры Jaguar&Land Rover начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 06:47
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Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
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Издатель Bandai Namco Entertainment на своём официальном YouTube-канале опубликовал анонсирующий трейлер файтинга One Punch Man: The Hero Nobody Knows.
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Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
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Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
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