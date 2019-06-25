Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номераRT на русском вчера в 18:14

с чего всё началось

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание. При этом уточняется, что в подобном случае преднамеренность совершения правонарушения должна быть доказана инспектором.

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

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