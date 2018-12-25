Экономика
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в России после чемпионата мира по футболу – 2018 сохранилась тенденция к росту туристического потока из других стран. По ее словам, рост по сравнению с прошлым годом составил 20%.
Взгляд.ру11:23
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Политика
Силуанов рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Обновлено в 12:27
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры.
Обновлено в 11:20
Политика
Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.
Обновлено в 12:33
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика
Косачев предложил создать «список Браудера»
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил создать «список Браудера».
Обновлено в 13:18
Экономика
Путин подписал закон о повышении МРОТ на 117 рублей в 2019 году
Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ, предусматривающий рост минимальной оплаты труда в среднем на 117 рублей.
Обновлено в 12:07
Политика
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Адвокат Дарьи Глушаковой. Денису грозит 10-летний срок
Капитану "Спартака" Денису Глушакову грозит десять лет лишения свободы за вывод денег в особо крупном размере.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Экс-глава Росалкогольрегулирования арестован заочно
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна.
Обновлено в 13:13
Происшествия
16-летняя вице-чемпионка России по плаванию убита в Тольятти
В Тольятти вице-чемпионка России по плаванию Сафия Аскарова найдена мертвой.
Обновлено в 05:35
Политика
Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1
Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Политика
Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «Объединенной судостроительной корпорации», сообщает компания.
Обновлено в 12:09
Спорт
Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Дагестане три человека пострадали в результате обрушения моста
Три человека пострадали в результате обрушения строящегося моста в дагестанском Буйнакске, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:12
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика
Медведев расширил санкции против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Политика
Военные предприятия Украины попали в список санкций России
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге
По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское
Обновлено в 06:51
Общество
"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера
Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.
Обновлено в 10:27
Политика
Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале
Обновлено в 10:50
Экономика
Росавиация впервые передала Шереметьево аэродром
Гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко и глава Росавиации Александр Нерадько подписали концессионное соглашение, которое предусматривает передачу московскому аэропорту аэродрома.
Обновлено в 10:58
Общество
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Обновлено в 06:50
Политика
Путин: Итоги реализации нацпроектов россияне увидят уже в 2019 году
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Государственной Думы и Совета Федерации заявил, что уже в наступающем году граждане страны почувствуют позитивные результатов реализации национальных проектов.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Москве таксист протащил инспектора ДПС 50 метров по проезжей части
В Москве таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге, сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.
Обновлено в 09:12
Авто
Новые автомобильные номера начнут выдавать летом 2019 года
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Хабаровском крае спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки
12 декабря ученые зафиксировали термическую аномалию.
Обновлено в 04:53
Общество
Путин подписал закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве
Документ обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Обновлено в 12:48