Путешествия

Российских туристов не выпускают из аэропорта ГуанчжоуBFM.ru 06:00

Российские туристы, летевшие из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, застряли в международном аэропорту Гуанчжоу. Об этом РИА Новости сообщили в Генконсульстве России.
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Группу российских туристов задержали в транзитной зоне в китайском аэропорту Гуанчжоу

Эхо Москвы07:00

«Всем туристам проставили визы». Представитель российского консульства - о судьбе россиян, застрявших в Китае

Комсомольская правда06:44

Застрявшие в аэропорту КНР россияне в ближайшее время вылетят на родину

RT на русском07:21

Застрявшие в Китае россияне в ближайшее время вылетят на родину

РИА Новости07:18

Российский туристы застряли в аэропорту Гуанчжоу

Московский Комсомолец06:25

Группа россиян не может вылететь из китайского Гуанчжоу в Москву

Коммерсантъ06:21

27 российских туристов застряли в транзитной зоне китайского аэропорта

Говорит Москва04:53
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Политика

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
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Райкконен будет стартовать с пит-лейна

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
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Обновлено вчера в 18:08
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Ломовицкий: «В будущем готов занять место Промеса в „Спартаке“»

"Спартак" планирует купить трёх игроков Ломовицкий отметил, что в некоторых играх отыграл хорошо, но в целом он собой не очень доволен, так как может играть лучше.
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Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

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Политика

Правду об отдыхе Зеленского в Турции раскрыли сотрудники отеля

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Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

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В СНБО анонсировали появление нового госоргана вместо «Укроборонпрома»

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо государственного концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган с расширенными полномочиями.
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Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Футбол

Биатлонистка Юрлова-Перхт рассказала, как болеет за «Зенит»

Петербургская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юлова-Перхт рассказала о любви к «Зениту» и пожелал им удачи в воскресном матче с «Крыльями Советов».
Обновлено в 07:20
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода отреагировала на результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Политика

В Киеве назвали условия для политического блока по Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Коломне после пасхальной службы загорелся храм

Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
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Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился в третий раз

Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
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Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
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Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

В результате ДТП автомобилист и один пассажир погибли, еще три пассажира получили травмы.
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Происшествия

Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области

Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Снаряд времен ВОВ нашли на западе Москвы

Обновлено в 06:50
Происшествия

На трассе в ЯНАО девушку убила отлетевшая в машину глыба льда

В ЯНАО выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Салехард - Лабытнанги, где отлетевший из-под колес грузовика кусок льда пробил лобовое стекло встречной легковушки.
Обновлено в 06:20
Политика

В Кремле заявили о готовности РФ к новым соглашениям в ядерной сфере

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что необходимо выполнять уже имеющиеся соглашения в ядерной сфере.
Обновлено в 07:05
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Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
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