Российских туристов не выпускают из аэропорта ГуанчжоуBFM.ru 06:00

Российские туристы, летевшие из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, застряли в международном аэропорту Гуанчжоу. Об этом РИА Новости сообщили в Генконсульстве России.

Российских туристов не выпускают из аэропорта Гуанчжоу

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