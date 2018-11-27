Общество

Российских школьников заставили отрепетировать войну и написать отцу на фронт
Lenta.ru
07:50

Ученикам четвертого класса одной из школ в Санкт-Петербурге дали задание написать письмо «отцу на фронт». Об этом рассказала в своем «ЖЖ» жительница города Ольга Федорченко.
Lenta.ru07:50

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Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт

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Российским школьникам дают задание написать письма отцу на фронт

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В Петербурге четвероклассникам задали «написать письмо отцу на фронт»

Дождь05:40

Родители школьников из Санкт-Петербурга будут бойкотировать задание написать «письмо отцу на фронт»

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