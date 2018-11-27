Ученикам четвертого класса одной из школ в Санкт-Петербурге дали задание написать письмо «отцу на фронт». Об этом рассказала в своем «ЖЖ» жительница города Ольга Федорченко.

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