Экономика

Российских олигархов раскулачат на триллионы
Lenta.ru
08:15

Российские бизнесмены, владельцы металлургических, химических и нефтехимических компаний из «списка [помощника президента Андрея] Белоусова» готовы вложить 7,3 триллиона рублей в финансирование государственных инфраструктурных проектов, пишет РБК.
Lenta.ru08:15

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Российские олигархи пообещали Путину вложить в отечественную экономику триллионы

Алтапресс11:08

Крупный бизнес согласился вложить около 2 трлн рублей в инфраструктурные проекты

ФАН09:34

Власти не сумели «потрясти» металлургов. Компании из «списка Белоусова» вложатся в уже заявленные проекты

Накануне.Ru08:18

Российских олигархов раскулачат на триллионы

Lenta.ru08:15

Сумма инвестпроектов по «списку Белоусова» составила 81 трлн рублей

DP.RU10:52

Бизнесмены отказались раскошелиться

News.ru07:38

Потанин, Усманов и Керимов пообещали Минфину почти 2 трлн руб. инвестиций

РБК06:31
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Финансы

Россия начала размещение 7-летних евробондов на 1 млрд евро под 3%

В марте Минфин РФ провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд.
Обновлено в 11:32
Экономика

Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы

В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 11:35
Экономика

Владимир Потанин поборется за акции «Норникеля»

Высокий суд Лондона удовлетворил просьбу «Интерроса» Владимира Потанина (владеет около 34% акций «Норникеля») и Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова (6,37% ГМК) об апелляции на решение суда, отказавшего компаниям в сделке с акциями «Норникеля» по иску «Русала» Олега Дерипаски (27,8% ГМК).
Обновлено в 11:07
Экономика

Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом

Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 11:37
Экономика

Половина российских компаний не заметила влияния санкций Запада

Половина респондентов, опрошенных специалистами PwC и аналитического центра НАФИ, заявили, что санкции не затронули непосредственно их бизнес.
Обновлено в 11:20
Экономика

Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме»

Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 10:08
Энергетика

«Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме

«Роснефть» 27 ноября возобновила торги топливом в нормальном, а не в адресном режиме на крупнейшей российской товарной бирже — Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Обновлено в 09:47
Финансы

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
Экономика

Медведев призвал ЕАЭС противостоять протекционизму на мировых рынках

Страны ЕАЭС должны задавать высокую планку торговому сотрудничеству и процессам интеграции, чтобы противостоять протекционизму на мировых рынках, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:26
Экономика

Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 08:59
Экономика

Российская ОВК поставит Deutsche Bahn 130 вагонов

Планируется, что в первом полугодии 2020 года DB будет поставлено 130 вагонов.
Обновлено в 10:18
Экономика

Подмосковье сохранит все меры поддержки молочной отрасли в 2019 году

Губернатор Андрей Воробьев положительно ответил на вопрос ТАСС, о сохранении мер поддержки молочной отрасли в Подмосковье в полном объеме в 2019 году.
Обновлено в 09:54
Экономика

Инициатива Белоусова по приоритетным проектам собрала 981 заявку

Рабочая группа по реализации инвестпроектов в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова сформировала перечень из 981 проекта на общую сумму 81 триллион рублей, следует из материалов к заседанию рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 11:06
Финансы

Рубль начал отыгрывать потери после инцидента в Черном море

К вечеру рубль начал терять прирост.
Обновлено в 10:50
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Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с «Метростроем»

Обновлено в 11:07
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
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