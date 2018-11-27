Экономика
Российские бизнесмены, владельцы металлургических, химических и нефтехимических компаний из «списка [помощника президента Андрея] Белоусова» готовы вложить 7,3 триллиона рублей в финансирование государственных инфраструктурных проектов, пишет РБК.
Lenta.ru08:15
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