Политика
Российских наблюдателей от ОБСЕ не пустили на выборы в РадуКоммерсантъ вчера в 15:37
Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня ЦИК завершил регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах. Перед президентскими выборами Киев также отсек от мониторинга избирательной кампании наблюдателей с российскими паспортами.
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Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
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Здоровье
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Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Общество
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Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
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Обновлено в 01:14
Происшествия
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Обновлено в 01:40
Космос
В Сочи школьники создали прототип платформы для экспериментов на МКС
Старшеклассники из пяти регионов России создали аппаратно-программную модульную платформу «Космолаб» — прототип устройства для Международной космической станции, которое поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет.
Обновлено вчера в 12:13
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену Софии Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено вчера в 06:53
Общество
Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Голкипер «Реала»: «Если не получается расстегнуть лифчик - рви»
Если не получается, можно разорвать.
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Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Аваков назвал позорным приговор украинскому бойцу в Италии
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал «несправедливым и позорным» решение итальянского суда, согласно которому боец Нацгвардии Виталий Маркив приговорен к 24 годам заключения.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
В США одобрены санкции против госдолга России
Представители Конгресса США одобрили поправки к оборонному бюджету страны на будущий год, согласно которым американские гражданине не смогут проводить новые сделки с российским долгом.
Обновлено вчера в 01:31
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено вчера в 00:58
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Космос
Китай выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»
Обновлено в 01:42
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей
Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
«Летающий радар» США загорелся в воздухе
В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33