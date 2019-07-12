Политика

Российских наблюдателей от ОБСЕ не пустили на выборы в РадуКоммерсантъ вчера в 15:37

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня ЦИК завершил регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах. Перед президентскими выборами Киев также отсек от мониторинга избирательной кампании наблюдателей с российскими паспортами.
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ЦИК Украины отказал 17 россиянам в регистрации наблюдателями на выборах

РИА Новостивчера в 13:09

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Газета.Ruвчера в 12:44
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Стало известно, какие продукты в отелях Турции повторно подают на стол

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Космос

В Сочи школьники создали прототип платформы для экспериментов на МКС

Старшеклассники из пяти регионов России создали аппаратно-программную модульную платформу «Космолаб» — прототип устройства для Международной космической станции, которое поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет.
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Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену Софии Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену певицы Софии Ротару.
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Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
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Происшествия

«Летающий радар» США загорелся в воздухе

В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
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