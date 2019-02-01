Происшествия
Российских моряков заподозрили на Кабо-Верде в перевозке 9,5 т кокаинаРБК вчера в 12:44
О задержании на Кабо-Верде грузового судна Eser сообщил 1 февраля Maritime Bulletin. По данным издания, это произошло, после того как полиция обнаружила на судне 9,5 т кокаина.
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с чего всё началось
По данным издания "Морской бюллетень", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде.РИА Новостивчера в 12:05
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В Кабо-Верде задержаны 11 моряков РФ после обнаружения на судне 9,5 тонн кокаина
Коммерсантъвчера в 12:31
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