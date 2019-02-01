Происшествия
Российских моряков задержали в Кабо-Верде на судне с 9,5 тонн кокаинаАгентство Телеграф 01 февраля в 12:35
11 российских моряков были задержаны у берегов Африки в государстве Кабо-Верде на судне под панамским флагом, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
По данным «Морского бюллетеня», судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко и сделало остановку в порту Прая в Кабо-Верде после того, как умер один из членов экипажа.Коммерсантъ01 февраля в 12:31
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В посольстве оценили условия содержания задержанных в Кабо-Верде россиян
РИА Новости02 февраля в 07:05
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